El temporal golpeó la zona turística favorita de los sanjuaninos en La Serena y Coquimbo: playas cubiertas de barro y daños en locales

El fuerte sistema frontal que afectó a la Región de Coquimbo , uno de los lugares mayormente elegido por cientos de sanjuaninos para veranear, dejó una profunda huella en uno de sus principales polos turísticos.

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La Avenida del Mar , en La Serena , y la avenida Costanera , en Coquimbo, registraron graves daños en su infraestructura, locales comerciales afectados y extensos sectores de playa cubiertos por barro, sedimentos y residuos arrastrados por el río, en plena temporada de vacaciones de invierno.

El escenario preocupa tanto a autoridades como a comerciantes, que trabajan para recuperar la actividad mientras esperan que las playas vuelvan a estar en condiciones para recibir visitantes.

Uno de los puntos más afectados fue un tramo de la Avenida del Mar, entre las calles Los Lúcumos y Los Membrillos, donde el terreno colapsó y destruyó parte de la calzada, la ciclovía y las veredas.

Como consecuencia, el municipio de La Serena dispuso el cierre total del sector por tiempo indefinido hasta que los organismos competentes definan las obras necesarias para su reconstrucción. Incluso se analiza ampliar las restricciones a la avenida Pacífico debido a los daños estructurales detectados.

A esto se suman pequeños socavones, pavimento destruido y playas cubiertas por grandes cantidades de barro, troncos y basura, una imagen que afecta directamente uno de los mayores atractivos turísticos del litoral chileno.

El comercio sufrió pérdidas, pero logró evitar un daño mayor

Si bien algunos establecimientos resultaron seriamente afectados, la rápida respuesta de muchos comerciantes permitió reducir el impacto del temporal.

En el denominado Barrio del Mar, los empresarios instalaron barreras de arena antes de la llegada de las lluvias y las marejadas, una medida que evitó que numerosos locales sufrieran inundaciones.

No obstante, la interrupción del suministro de agua potable obligó a cerrar gran parte de los restaurantes y cafeterías, generando pérdidas económicas por mercadería, suspensión de actividades y cancelación de servicios durante un fin de semana considerado clave para el turismo.

Escuelas de surf y playas afectadas por la basura

La actividad turística también sufrió un fuerte impacto en el sector costero.

Prestadores vinculados al surf advirtieron que la enorme cantidad de residuos acumulados en el mar podría impedir el desarrollo normal de las clases durante varios días, incluso después de que mejoren las condiciones meteorológicas.

La contaminación de las playas se convirtió en una de las principales preocupaciones, ya que representa un obstáculo para la recuperación del turismo en la zona.

Pueblito de Peñuelas logró minimizar los daños

Uno de los sectores gastronómicos más visitados de la región logró resistir mejor el avance del temporal.

Desde la administración del Pueblito de Peñuelas explicaron que la experiencia adquirida en eventos anteriores permitió instalar barreras de arena y activar un plan preventivo que evitó mayores pérdidas.

Según informaron, solo uno de los 160 locales sufrió anegamientos, mientras que el resto permanece en condiciones de reabrir una vez que se normalice completamente el suministro de agua y se verifiquen las instalaciones eléctricas.

Un local quedó completamente destruido

Entre los casos más graves aparece el de Ohana Beach, ubicado sobre la Avenida del Mar, que quedó devastado tras el ingreso de agua proveniente de sectores aledaños.

Su propietaria perdió maquinaria y equipamiento valuado en más de 10 millones de pesos chilenos, aunque aseguró que su prioridad es volver a trabajar cuanto antes y destacó que muchas familias de la región atravesaron situaciones aún más dramáticas al perder sus viviendas.

Pese a la magnitud de los daños, la mayoría de los comercios de la Avenida del Mar y la Costanera continúa funcionando o trabaja para reabrir durante el fin de semana. Sin embargo, comerciantes y autoridades coinciden en que la recuperación total dependerá de la reparación de la infraestructura y, especialmente, de la limpieza de las playas, principal atractivo turístico de La Serena y Coquimbo.

Fuente: con información de El Día.