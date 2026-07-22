    • 22 de julio de 2026 - 18:03

    Tragedia en Chile: ya son 13 los muertos por el devastador temporal

    El fenómeno climático golpea con fuerza a diez regiones de Chile, afectando especialmente al norte, hasta el momento se han registrado 13 muertos.

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    Las playas de la serena tras el temporal. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un devastador temporal de lluvias, desbordes de ríos y fuertes vientos dejó al menos 13 personas fallecidas, cuatro desaparecidas y más de 63.000 personas incomunicadas en Chile. El fenómeno climático impacta sobre diez de las 16 regiones del país trasandino, provocando graves inundaciones y destrozos de infraestructura vial e inmobiliaria.

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    Ante la gravedad del escenario, el gobierno nacional decretó el estado de catástrofe en la región de Coquimbo y sectores de Atacama, lo que permite agilizar la asistencia estatal y movilizar recursos de emergencia para las zonas damnificadas.

    Los puntos más críticos de la emergencia

    El balance emitido por los organismos oficiales de prevención de desastres da cuenta de un panorama crítico en varias provincias:

    Víctimas y evacuados: Se confirmaron 13 fallecidos, 16 heridos y cuatro personas bajo intensa búsqueda. Además, se registran más de 3.400 damnificados en todo el territorio.

    Daños en viviendas: Más de 24.000 casas sufrieron algún tipo de afectación, con al menos un centenar de estructuras destruidas por completo debido al agua y el barro acumulado.

    Aislamiento e infraestructura: Los mayores problemas se concentran en las zonas del norte, donde rutas socavadas, colapsos de puentes y el desborde de quebradas dejaron a decenas de localidades sin acceso terrestre.

    Servicios básicos resentidos y clases suspendidas

    El paso de las precipitaciones generó serios inconvenientes en el suministro de agua potable y energía eléctrica en diversos puntos, alertando a las autoridades locales sobre el riesgo de crisis sanitarias en poblados aislados.

    A modo de prevención y para facilitar las tareas de limpieza y asistencia, se dispuso la suspensión de las actividades escolares en las zonas más vulnerables, mientras los equipos de rescate monitorean de cerca los caudales de los ríos ante posibles nuevas crecidas.

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