Tragedia en Chile: ya son 13 los muertos por el devastador temporal

Un devastador temporal de lluvias, desbordes de ríos y fuertes vientos dejó al menos 13 personas fallecidas, cuatro desaparecidas y más de 63.000 personas incomunicadas en Chile. El fenómeno climático impacta sobre diez de las 16 regiones del país trasandino, provocando graves inundaciones y destrozos de infraestructura vial e inmobiliaria.

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Ante la gravedad del escenario, el gobierno nacional decretó el estado de catástrofe en la región de Coquimbo y sectores de Atacama, lo que permite agilizar la asistencia estatal y movilizar recursos de emergencia para las zonas damnificadas.

El balance emitido por los organismos oficiales de prevención de desastres da cuenta de un panorama crítico en varias provincias:

Víctimas y evacuados: Se confirmaron 13 fallecidos, 16 heridos y cuatro personas bajo intensa búsqueda. Además, se registran más de 3.400 damnificados en todo el territorio.

Daños en viviendas: Más de 24.000 casas sufrieron algún tipo de afectación, con al menos un centenar de estructuras destruidas por completo debido al agua y el barro acumulado.

Aislamiento e infraestructura: Los mayores problemas se concentran en las zonas del norte, donde rutas socavadas, colapsos de puentes y el desborde de quebradas dejaron a decenas de localidades sin acceso terrestre.

Servicios básicos resentidos y clases suspendidas

El paso de las precipitaciones generó serios inconvenientes en el suministro de agua potable y energía eléctrica en diversos puntos, alertando a las autoridades locales sobre el riesgo de crisis sanitarias en poblados aislados.

A modo de prevención y para facilitar las tareas de limpieza y asistencia, se dispuso la suspensión de las actividades escolares en las zonas más vulnerables, mientras los equipos de rescate monitorean de cerca los caudales de los ríos ante posibles nuevas crecidas.