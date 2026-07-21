"Jamás habíamos vivido una situación así": el dramático relato de una sanjuanina desde La Serena, una ciudad desbordada por el histórico temporal

Las imágenes de calles convertidas en ríos, viviendas inundadas, rutas destruidas y miles de personas aisladas muestran apenas una parte de la tragedia que atraviesa el norte de Chile. Desde La Serena, una de las ciudades más golpeadas por el histórico temporal, la periodista Adriana Frontera describió a Diario de Cuyo cómo se vive una emergencia que, pese a haber sido anticipada por los organismos meteorológicos, terminó superando todas las previsiones.

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"Llevo 20 años viviendo acá y jamás habíamos vivido una situación así", resumió al comenzar su relato. "Llevo 20 años viviendo acá y jamás habíamos vivido una situación así", resumió al comenzar su relato.

La sanjuanina radicada hace años en La Serena explicó que el sistema frontal había sido anunciado con anticipación por el Servicio Meteorológico de Chile e incluso durante abril y junio se realizaron capacitaciones y se puso en marcha el denominado Plan de Invierno, que incluyó limpieza de sumideros y trabajos preventivos en las zonas más vulnerables. Sin embargo, aclaró que "no se esperaba la cantidad de lluvia que finalmente cayó" . Según contó, la situación se agravó porque "ingresaron tres sistemas frontales distintos; terminaba uno y comenzaba el otro, y después llegó este último frente que todavía nos afecta".

A esa situación se sumó un problema estructural de la ciudad . "La Serena es la segunda ciudad más antigua de Chile. Cuando fue creciendo, muchas construcciones nunca quedaron correctamente conectadas al sistema de drenaje que lleva el agua hasta el mar. Eso hizo que el impacto fuera todavía mayor", explicó.

La periodista señaló que la geografía también jugó un papel determinante. Rodeada de valles, La Serena vio reactivarse más de quince quebradas que permanecían secas desde hacía casi tres décadas. "Eso no sucedía desde 1997. Todas esas quebradas desembocan en el río Elqui, que prácticamente no traía agua desde ese año, y eso terminó provocando su desborde", relató.

Aunque en el casco urbano abundan las calles anegadas, los socavones y los problemas en el borde costero, Frontera sostuvo que el mayor drama está en las zonas rurales. "La Serena es la comuna con mayor superficie rural de toda la región y allí los daños son muchísimo más graves", afirmó.

La magnitud del desastre obligó al Gobierno chileno a decretar el Estado de Catástrofe, una medida que, según explicó, permite liberar recursos extraordinarios. "En Chile todo el presupuesto depende del Gobierno central. Cuando se declara la zona de catástrofe se liberan automáticamente los recursos, se puede movilizar maquinaria, ayuda social, asistencia económica y también sale el Ejército a colaborar. Lo primero que se protege es la vida; se suspenden las clases, muchas actividades laborales quedan paralizadas y el Estado concentra todos los recursos en la emergencia", indicó. También remarcó que los municipios "no cuentan con el presupuesto necesario para afrontar una emergencia de estas características".

Dramáticas fotos del temporal en La Serena.

Mientras tanto, la vida cotidiana permanece completamente alterada. Las clases fueron suspendidas hasta el miércoles y la continuidad dependerá de cómo evolucione la situación. A eso se suma la crisis de los servicios básicos. "Tenemos grandes sectores de La Serena, Coquimbo y Ovalle sin agua potable", contó. Explicó que muchas plantas abastecedoras obtienen agua de napas que quedaron afectadas por las inundaciones, mientras que los sectores que dependen de napas más profundas no presentan inconvenientes. "Gran parte de la población hoy está sin agua y también sin luz, aunque creemos que el servicio eléctrico se va a recuperar antes que el agua", agregó.

Sobre el pronóstico, Frontera señaló que incluso los modelos meteorológicos fueron sorprendidos por el comportamiento del sistema frontal. "Ayer tenía que comenzar a llover cerca de las ocho de la noche y finalmente empezó a las cuatro de la madrugada. Ahora llevamos varias horas sin lluvia, pero los meteorólogos creen que volverá a precipitar hasta alrededor de las ocho de la noche y recién ahí terminaría este sistema frontal", explicó.

Calle Vicente Zorrilla, en Las Campanillas.

La etapa que viene tampoco será sencilla. "La recuperación recién empieza cuando deja de llover", afirmó. Los equipos de emergencia trabajan sin descanso con motobombas, maquinaria pesada y camiones para retirar agua, barro y escombros. "Durante las primeras 48 horas todos los recursos estuvieron destinados exclusivamente a salvar personas y realizar evacuaciones. Ahora comienza el enorme trabajo de limpieza", detalló.

A la destrucción de viviendas y caminos se suma una creciente preocupación sanitaria. "Tenemos muchas casas inundadas no solamente con agua de lluvia sino también con aguas servidas porque el sistema de alcantarillado colapsó", explicó. Esa situación obligó a reforzar la atención médica y a iniciar campañas preventivas. "Los centros de salud comenzaron a vacunar contra la hepatitis en los sectores donde ingresaron aguas servidas", contó.

Para la periodista, que hace dos décadas vive en La Serena, todavía cuesta dimensionar lo ocurrido. "Es una situación caótica", concluyó.

Antes y después del temporal del Faro de La Serena.

Los datos oficiales hasta el 20 de julio

Las autoridades chilenas informaron que el último relevamiento oficial corresponde a las 20 del lunes 20 de julio, ya que las condiciones meteorológicas impidieron continuar durante la mañana del martes con las tareas de evaluación en terreno. El próximo balance será difundido cuando los equipos puedan acceder nuevamente a las zonas afectadas.

Hasta ese momento, el informe oficial registraba:

6.090 personas aisladas.

6 personas desaparecidas.

360 personas albergadas.

Los desaparecidos corresponden a los sectores de:

Aguas Viejas (1).

La Laja (2).

Leoncito (1).

Santa Gracia (1).

Quebrada de Talca (1).

Los sectores con mayor cantidad de personas aisladas son:

Quilacán: 2.880 personas.

Los Porotitos: 2.400 personas.

Entre ambos concentran el 86% del total de personas aisladas.

Los reportes oficiales también identifican varias zonas críticas.

En El Hinojal, numerosas familias debieron subir a los techos de sus viviendas por el avance del agua y la Ruta 41 permanece completamente cortada.

En el sector Islón, quebradas que permanecían inactivas desde hace años volvieron a activarse, provocando deslizamientos de tierra y el colapso de gaviones.

En Almirante Latorre y Chacay Alto persisten problemas de comunicación con los habitantes y allí se concentra parte de la búsqueda de personas desaparecidas.

En Lambert y Las Compañías se desarrolla además una severa crisis sanitaria por el colapso del sistema de alcantarillado, con el ingreso de aguas servidas a unas 2.500 viviendas.

El balance municipal también contabiliza 81 intervenciones sobre el arbolado urbano, entre podas, talas y retiro de árboles caídos, de los cuales 61 ya fueron retirados y otros 20 continúan pendientes.

Mientras tanto, en La Serena la lluvia todavía no termina de irse y miles de familias esperan que el agua finalmente dé una tregua para comenzar una reconstrucción que, según admiten las propias autoridades locales, demandará mucho tiempo.