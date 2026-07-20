    • 20 de julio de 2026 - 13:19

    A 57 años del Apolo 11: la hazaña histórica que cambió al mundo y la nueva carrera por la Luna

    Un 20 de julio de 1969, el Apolo 11 pisaba por primera vez la superficie lunar hoy se cumplen 57 años de aquellos primeros pasos impresos en el polvo lunar.

    El 20 de julio de 1969 quedó marcado para siempre en los libros de historia.&nbsp;

    El 20 de julio de 1969 quedó marcado para siempre en los libros de historia. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Ese día, hace exactamente 57 años, la misión Apolo 11 de la NASA tocaba suelo lunar, y Neil Armstrong pronunciaba su emblemática frase: "Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad".

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    El hito, transmitido en directo a más de 600 millones de personas mediante televisores en blanco y negro, paralizó al planeta e inauguró la era moderna de la exploración espacial. Además, en Argentina dejó un sello cultural único: la hazaña inspiró al odontólogo Enrique Febraro a proponer el 20 de julio como el Día del Amigo, entendiendo el alunizaje como un gesto de fraternidad para toda la humanidad.

    Un impacto científico que trasciende las décadas

    La llegada a la Luna no solo demostró el alcance de la tecnología humana, sino que dejó experimentos de un valor incalculable. Uno de los Legados vigentes del Apolo 11 es el sistema de catadióptricos (espejos) instalados en el suelo lunar, que permite medir mediante un haz de láser disparado desde la Tierra la distancia exacta entre ambos cuerpos celestes. Este sistema confirmó que la Luna se aleja progresivamente más de tres centímetros por año de nuestro planeta.

    La nueva carrera espacial: disputa por el Polo Sur lunar

    Lejos de quedar en el recuerdo, la Luna vuelve a estar en el centro de la geopolítica y la ciencia mundial. El panorama actual se distingue por la feroz competencia internacional orientada al asentamiento permanente:

    El tesoro del hielo: La disputa actual se enfoca en el Polo Sur lunar, una región clave donde existen importantes reservas de agua congelada, insumo vital para la supervivencia de futuras colonias y la producción de combustible espacial.

    Potencias en competencia: Tanto China como Rusia han sellado alianzas para la construcción de bases habitables hacia la próxima década. Por su parte, la NASA lidera el programa Artemis para concretar la vuelta de tripulaciones a la superficie.

    Capital privado: A diferencia del siglo pasado, gigantes del sector privado como las empresas de aviación y tecnología aeroespacial participan de manera activa en la fabricación de módulos, róvers y prototipos para futuros habitantes lunares.

    A 57 años de aquellos primeros pasos impresos en el polvo lunar, el satélite natural de la Tierra vuelve a ser el escenario estratégico donde la ciencia, la economía y la geopolítica definen el futuro de la exploración fuera del planeta.

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