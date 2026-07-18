Las autoridades de la República Democrática del Congo actualizaron el balance de la epidemia, que mantiene una elevada tasa de letalidad y continúa expandiéndose por distintas provincias del país.

El brote de ébola en el Congo ya dejó 864 muertos y más de 2.180 casos confirmados

La República Democrática del Congo atraviesa una grave emergencia sanitaria a causa del brote de ébola que se desató en mayo. Según el último informe oficial, la enfermedad ya provocó 864 muertes y acumula 2.181 casos confirmados, cifras que reflejan el avance sostenido de la epidemia en el este del país.

De acuerdo con el Ministerio de Comunicación y Medios congoleño, la tasa de letalidad alcanza el 39,6%, mientras los equipos sanitarios continúan con las tareas de aislamiento, seguimiento de contactos y atención de pacientes para intentar frenar la propagación del virus.

El brote fue declarado el pasado 15 de mayo y afecta principalmente a varias provincias del este del país. La expansión geográfica y la dificultad para rastrear todos los contagios mantienen en alerta a las autoridades nacionales y a los organismos internacionales de salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la epidemia representa una emergencia de salud pública de importancia internacional y alertó sobre la necesidad de reforzar la respuesta sanitaria. Además, señaló que la falta de recursos económicos y la inseguridad en algunas regiones complican las tareas para contener el brote.