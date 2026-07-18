El brote de ébola en el Congo ya dejó 864 muertos y más de 2.180 casos confirmados

La República Democrática del Congo atraviesa una grave emergencia sanitaria a causa del brote de ébola que se desató en mayo. Según el último informe oficial, la enfermedad ya provocó 864 muertes y acumula 2.181 casos confirmados, cifras que reflejan el avance sostenido de la epidemia en el este del país.
De acuerdo con el Ministerio de Comunicación y Medios congoleño, la tasa de letalidad alcanza el 39,6%, mientras los equipos sanitarios continúan con las tareas de aislamiento, seguimiento de contactos y atención de pacientes para intentar frenar la propagación del virus.
El brote fue declarado el pasado 15 de mayo y afecta principalmente a varias provincias del este del país. La expansión geográfica y la dificultad para rastrear todos los contagios mantienen en alerta a las autoridades nacionales y a los organismos internacionales de salud.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la epidemia representa una emergencia de salud pública de importancia internacional y alertó sobre la necesidad de reforzar la respuesta sanitaria. Además, señaló que la falta de recursos económicos y la inseguridad en algunas regiones complican las tareas para contener el brote.
El ébola es una enfermedad viral grave que se transmite por contacto directo con sangre u otros fluidos corporales de personas o animales infectados. Entre sus principales síntomas se encuentran fiebre alta, debilidad intensa, dolores musculares, vómitos, diarrea y, en los casos más severos, hemorragias internas y externas.