    • 18 de julio de 2026 - 12:03

    El brote de ébola en el Congo ya dejó 864 muertos y más de 2.180 casos confirmados

    Las autoridades de la República Democrática del Congo actualizaron el balance de la epidemia, que mantiene una elevada tasa de letalidad y continúa expandiéndose por distintas provincias del país.

    El brote de ébola en el Congo ya dejó 864 muertos y más de 2.180 casos confirmados

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    La República Democrática del Congo atraviesa una grave emergencia sanitaria a causa del brote de ébola que se desató en mayo. Según el último informe oficial, la enfermedad ya provocó 864 muertes y acumula 2.181 casos confirmados, cifras que reflejan el avance sostenido de la epidemia en el este del país.

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    De acuerdo con el Ministerio de Comunicación y Medios congoleño, la tasa de letalidad alcanza el 39,6%, mientras los equipos sanitarios continúan con las tareas de aislamiento, seguimiento de contactos y atención de pacientes para intentar frenar la propagación del virus.

    El brote fue declarado el pasado 15 de mayo y afecta principalmente a varias provincias del este del país. La expansión geográfica y la dificultad para rastrear todos los contagios mantienen en alerta a las autoridades nacionales y a los organismos internacionales de salud.

    La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la epidemia representa una emergencia de salud pública de importancia internacional y alertó sobre la necesidad de reforzar la respuesta sanitaria. Además, señaló que la falta de recursos económicos y la inseguridad en algunas regiones complican las tareas para contener el brote.

    El ébola es una enfermedad viral grave que se transmite por contacto directo con sangre u otros fluidos corporales de personas o animales infectados. Entre sus principales síntomas se encuentran fiebre alta, debilidad intensa, dolores musculares, vómitos, diarrea y, en los casos más severos, hemorragias internas y externas.

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