Alarma mundial por un violento brote de ébola en el Congo: ya causó 648 muertes

Las autoridades confirmaron más de 1.830 casos y la tasa de letalidad supera el 34%. Se trata de la cepa Bundibugyo, una variante para la que no existe vacuna autorizada ni un tratamiento médico específico.

El avance del brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) encendió una fuerte alarma mundial. Según los últimos datos oficiales difundidos por el Ministerio de Comunicaciones de ese país, el número de contagios confirmados ya escaló a los 1.830 casos, provocando un total de 648 muertes y posicionando a esta emergencia médica como la tercera peor epidemia de ébola registrada en la historia.

Las autoridades sanitarias locales revelaron que la tasa de letalidad se sitúa actualmente en un preocupante 34,1%. Del total de los pacientes registrados, unas 764 personas se encuentran bajo estricto aislamiento y hospitalización, mientras que 295 lograron recuperarse de la enfermedad. La preocupación de los científicos radica en la cepa detrás de esta crisis: la variante Bundibugyo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la letalidad de esta cepa suele oscilar entre el 30% y el 50%, con el agravante de que no cuenta con vacunas autorizadas ni tratamientos específicos aprobados.

Expansión del virus y alerta regional El epicentro de la epidemia se concentra en la provincia oriental de Ituri —donde se declaró formalmente el brote el pasado 15 de mayo—, una zona fronteriza con Uganda y Sudán del Sur. Sin embargo, el virus ya logró expandirse hacia las regiones de Kivu del Norte y Kivu del Sur, y se mantienen bajo estricta investigación dos casos sospechosos detectados en Kisangani (provincia de Tshopo).

La amenaza ya cruzó fronteras. En el vecino país de Uganda se detectaron 20 contagios confirmados, de los cuales 15 corresponden a casos importados desde el Congo, registrándose allí los primeros dos fallecimientos fuera del territorio congoleño. Para frenar la propagación, los equipos médicos trabajan a contrarreloj y la tasa de rastreo de contactos estrechos ya alcanza el 78,6% en las zonas más afectadas.