Al menos seis muertos por dos sismos en Perú: continúan buscando sobrevivientes entre los escombros

Los movimientos sísmicos sacudieron la región andina de Junín y provocaron el derrumbe de decenas de viviendas. Equipos de rescate trabajan contrarreloj para localizar a posibles sobrevivientes.

Perú atraviesa horas de profundo dolor tras los dos sismos que golpearon la región andina de Junín durante el fin de semana. El saldo provisorio es de al menos seis personas fallecidas, más de una veintena de heridos y cientos de damnificados, mientras brigadas de rescate continúan removiendo escombros ante la posibilidad de encontrar sobrevivientes.

Dos movimientos telúricos que sacudieron la región Según informaron las autoridades, el primer sismo alcanzó una magnitud de 5,1 y tuvo una profundidad de 24 kilómetros. Apenas 17 minutos después se registró una réplica de magnitud 3,7, lo que agravó la situación en las localidades afectadas de la provincia de Chupaca, en la región de Junín, ubicada a unos 300 kilómetros de Lima. El Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo estimó que el primer movimiento pudo haber alcanzado una magnitud de 5,6.

Viviendas destruidas y cientos de damnificados Los terremotos provocaron el colapso de decenas de viviendas, muchas de ellas construidas con adobe, un material especialmente vulnerable frente a este tipo de fenómenos. Los reportes preliminares indican que al menos 48 casas quedaron destruidas, otras 18 sufrieron daños estructurales y unas 300 personas resultaron afectadas.

Además de las pérdidas humanas, también se registraron daños en edificios históricos y otras construcciones de la zona, mientras numerosas familias debieron pasar la noche al aire libre por temor a nuevas réplicas.

Continúa la búsqueda de sobrevivientes Bomberos, equipos de Defensa Civil, efectivos de las Fuerzas Armadas y voluntarios mantienen las tareas de búsqueda entre los escombros con la esperanza de hallar personas con vida.