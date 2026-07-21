    • 21 de julio de 2026 - 08:19

    Chile declaró el estado de catástrofe en Coquimbo por el temporal: hay 10 muertos y 104.504 aislados

    El Gobierno decretó el estado de catástrofe en la Región de Coquimbo y la provincia del Huasco tras las lluvias más intensas registradas en casi cuatro décadas. Miles de personas permanecen afectadas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El fuerte temporal que golpea a Chile obligó al Gobierno de José Antonio Kast a decretar el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para toda la Región de Coquimbo y la provincia del Huasco, en Atacama, luego de que las intensas lluvias provocaran inundaciones, aluviones, cortes de servicios básicos y severos daños en la infraestructura.

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    En paralelo, las autoridades actualizaron el balance de la emergencia y confirmaron que 10 personas murieron, mientras que 2.422 resultaron damnificadas y 104.504 permanecen aisladas entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

    Un fenómeno histórico

    El Gobierno chileno calificó el evento meteorológico como el más intenso registrado en 39 años en la Región de Coquimbo. Solo en La Serena cayeron 79 milímetros de lluvia en pocas horas, una cifra que no se registraba desde julio de 1987.

    "Lo que normalmente llueve en un mes cayó en apenas una hora", resumieron las autoridades al explicar la magnitud del fenómeno.

    La rápida intensificación del sistema frontal durante la noche del domingo llevó al Ejecutivo a activar el estado de catástrofe por 30 días, permitiendo una mayor coordinación entre organismos civiles y las Fuerzas Armadas para asistir a la población.

    Continúan los desaparecidos y las evacuaciones

    Durante el último informe oficial, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmó además que cuatro personas permanecen desaparecidas, dos en Coquimbo y dos en Atacama.

    La emergencia también deja 17 personas heridas y 1.168 evacuados que permanecen alojados en refugios temporales.

    Desde el inicio del temporal se enviaron 124 alertas SAE para ordenar evacuaciones preventivas por el riesgo de desbordes de ríos y remociones de masa, concentrándose la mayoría de ellas en Atacama y Coquimbo.

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    Presidente Kast en La Serena, junto a los ministros Barros y Chomalí.

    Miles de viviendas dañadas

    El impacto del temporal también se refleja en las viviendas afectadas.

    El último relevamiento oficial indica que:

    • 76 viviendas fueron destruidas.
    • 2.121 presentan daños mayores.
    • 16.948 sufrieron daños menores.
    • 888 inmuebles siguen siendo evaluados.

    Las autoridades aclararon que estas cifras podrían aumentar a medida que avanzan las inspecciones en las zonas más afectadas.

    Alud de barro. Foto: Alejandro Pizarro/Aton Chile.

    Alud de barro. Foto: Alejandro Pizarro/Aton Chile.

    Cortes de agua, electricidad y rutas intransitables

    El desborde del río Elqui dejó fuera de funcionamiento parte de la infraestructura que abastece de agua potable a La Serena y Coquimbo, mientras que miles de hogares continúan sin suministro eléctrico.

    Además, varias rutas permanecen cerradas por derrumbes, socavones y crecidas de ríos, complicando el acceso a numerosas localidades.

    Entre los principales inconvenientes figuran el cierre de la Ruta 43 entre Ovalle y Coquimbo, daños en el tradicional Puente Viejo de Illapel y comunidades completamente aisladas por aluviones.

    El Gobierno movilizó ayuda militar

    Tras decretar el estado de catástrofe, el presidente José Antonio Kast designó jefes de la Defensa Nacional para coordinar la emergencia en las zonas afectadas y aseguró que el Estado pondrá a disposición todos los recursos necesarios para enfrentar la crisis.

    Mientras tanto, continúan los operativos de rescate con helicópteros, el envío de ayuda humanitaria mediante aviones de la Fuerza Aérea y el despliegue de bomberos especializados, en medio de un escenario que sigue siendo crítico y que podría agravarse si las condiciones meteorológicas persisten.

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