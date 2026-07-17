    • 17 de julio de 2026 - 10:37

    Las Panteras debutaron con una sólida victoria sobre Chile en un Aldo Cantoni colmado

    El seleccionado argentino femenino de vóley se impuso por 3-0 en el inicio del Triangular Internacional que se disputa en San Juan. Bianca Cugno fue la máxima anotadora del encuentro con 18 puntos.

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    Las Panteras comenzaron con el pie derecho su participación en el Triangular Internacional de vóley que se disputa en San Juan. En un Estadio Aldo Cantoni con un gran marco de público, el seleccionado argentino femenino derrotó con autoridad a Chile por 3-0, dejando una muy buena imagen en su primer compromiso de cara a la Copa Sudamericana.

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    La noche estuvo marcada por la emoción desde antes del primer saque. La organización rindió un homenaje al histórico entrenador Daniel Castellani, una de las figuras más importantes del vóley argentino. Las jugadoras Bianca Cugno y la sanjuanina Candelaria Herrera, junto con el entrenador Facundo Morando, entregaron un reconocimiento al exdirector técnico, mientras que todo el plantel disputó el encuentro con una camiseta especial que llevaba su apellido en la espalda.

    Ya en el juego, Argentina mostró una clara superioridad sobre su rival. Con un equipo integrado por Victoria Mayer, Bianca Cugno, Bianca Farriol, Candelaria Herrera, Daniela Bulaich, Bianca Bertolino y la líbero Agostina Pelozo, el conjunto nacional dominó las acciones desde el comienzo. El primer set quedó en manos de Las Panteras por 25-18, gracias a la efectividad de Bianca Cugno en ataque y al aporte de Candelaria Herrera en el bloqueo. En el segundo parcial, el equipo dirigido por Facundo Morando mantuvo la intensidad, volvió a imponerse en la red y estiró la ventaja con un 25-19.

    En el tercer set, la diferencia entre ambos seleccionados fue aún más evidente. Argentina tomó rápidamente una amplia ventaja, llegó a ponerse 16-6 y administró el resultado hasta cerrar el partido con un contundente 25-17, sellando el 3-0 definitivo. La gran figura de la noche fue Bianca Cugno, máxima anotadora del encuentro con 18 puntos, liderando un rendimiento colectivo que dejó conformes tanto al cuerpo técnico como al público que colmó las tribunas del Aldo Cantoni.

    Cómo sigue el torneo en el Aldo Cantoni

    El Triangular Internacional en el gigante del Parque de Mayo continuará bajo el siguiente cronograma, siempre en el horario de las 21:00:

    • Viernes 17 de julio: Chile vs. Venezuela
    • Sábado 18 de julio: Argentina vs. Venezuela (Cierre del torneo)

    Con este resultado, Argentina encamina su preparación de la mejor manera y aguardará al sábado para cerrar el certamen ante el combinado venezolano, buscando coronarse ante el público sanjuanino.

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