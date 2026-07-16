Las Panteras vuelven a encender el Cantoni: enfrentan a Venezuela desde las 21

La Selección Argentina Femenina de Vóley abre esta noche en San Juan un triangular de preparación para el Sudamericano de Lima. El sábado cerrará su participación frente a Chile.

Las chicas volverán a jugar con el estadio lleno, esta vez el epicentro será en el Aldo Cantoni de San Juan.

Las Panteras jugarán este jueves desde las 21 en el estadio Aldo Cantoni, donde enfrentarán a Venezuela en la apertura de un triangular internacional que servirá como preparación para el próximo Campeonato Sudamericano. En San Juan existe una gran expectativa y se espera un fuerte acompañamiento del público.

El seleccionado dirigido por Daniel Castellani volverá a presentarse en una de las plazas más convocantes del vóley argentino. El certamen continuará el viernes con el partido entre Chile y Venezuela, mientras que Argentina cerrará el sábado ante el conjunto trasandino, también desde las 21.

El cronograma del triangular en San Juan Jueves 16, a las 21: Argentina-Venezuela.

Argentina-Venezuela. Viernes 17: Chile-Venezuela.

Chile-Venezuela. Sábado 18, a las 21: Argentina-Chile. Los encuentros podrán seguirse a través de la señal de Fox y del canal oficial de YouTube de la Federación del Vóleibol Argentino.

La última prueba antes del Sudamericano Los partidos en el Cantoni serán los ensayos finales de Las Panteras antes del Campeonato Sudamericano, que se disputará en Lima entre el 22 y el 26 de julio y otorgará puntos importantes para el objetivo de regresar a la Liga de Naciones en 2027.

Argentina integrará el grupo junto con Ecuador, Venezuela y Colombia. En la otra zona competirán Brasil, Perú, Chile y Bolivia. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a las semifinales, previstas para el 25 de julio, mientras que las finales se disputarán al día siguiente.