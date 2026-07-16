"Elijo creer": la increíble coincidencia del 19/7 y la cuarta que ilusiona a toda la Argentina

En la previa de una final mundialista, cualquier detalle puede transformarse en señal, promesa o cábala. Después de la épica remontada ante Inglaterra, los hinchas argentinos encontraron una coincidencia numérica que alimentó todavía más la ilusión: el 19/7, la cuarta estrella y tres camisetas que ingresaron juntas al campo de juego .

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Todo ocurrió cuando Argentina perdía 1-0 y Lionel Scaloni decidió realizar un triple cambio. A los 71 minutos ingresaron Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Gonzalo Montiel , quienes utilizan respectivamente los dorsales 19, 7 y 4 .

Las redes sociales tardaron apenas segundos en unir los números y convertirlos en un nuevo capítulo del “Elijo creer” .

La interpretación que se volvió viral es tan sencilla como irresistible para los amantes de las cábalas. Los números 19 y 7 forman el 19/7 , la fecha en la que Argentina enfrentará a España por la final del Mundial.

El 4 de Montiel completó la teoría: representa la cuarta estrella que la Selección buscará bordar sobre su escudo si logra defender el título mundial.

De esta manera, el triple cambio realizado en uno de los momentos más difíciles del partido pareció anticipar el próximo objetivo:

19/7, por la cuarta.

La coincidencia se hizo todavía más poderosa porque los tres futbolistas ingresaron cuando Argentina necesitaba reaccionar. Después llegaron la remontada, el triunfo por 2-1 y la clasificación a una nueva final.

Una cábala nacida en plena remontada

El detalle numérico no tiene ninguna incidencia deportiva ni permite anticipar un resultado, pero se incorporó rápidamente al repertorio de cábalas que acompaña al equipo de Scaloni.

Desde el Mundial de Qatar, la frase “Elijo creer” se convirtió en una manera de expresar la confianza de los argentinos ante coincidencias, estadísticas y señales que parecen alinearse alrededor de la Selección.

Ahora, la secuencia 19-7-4 encontró el escenario perfecto: apareció durante una semifinal contra Inglaterra, terminó acompañada por una remontada y señala directamente la fecha del partido más importante del torneo.

El otro número que alimenta la ilusión

Otra particularidad de cara a la definición, es que la final en el MetLife Stadium será el partido número 104 de Lionel Scaloni como entrenador de Argentina.

El número coincide con la cantidad total de encuentros previstos en el Mundial 2026, el primero disputado bajo el formato ampliado de 48 selecciones.

Una coincidencia más para una historia que mezcla fútbol, números y la necesidad colectiva de creer.

Argentina enfrentará a España el domingo 19 de julio y buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo. Los partidos se ganan en la cancha, pero mientras llega la final, los hinchas ya encontraron una nueva señal para aferrarse a la ilusión:

el 19/7, la cuarta. Elijo creer.