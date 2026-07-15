Los principales medios del mundo reflejaron la clasificación de la Selección Argentina a la final

Los medios de todo el planeta le dieron un lugar de privilegio al partido de la selección argentina ante Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo. Y, por el desarrollo del juego, con una remontada legendaria sobre la hora, todo se potenció. Esta vez ya no hubo espacio para la crítica ni polémicas arbitrales: todos reconocieron a Lionel Messi y el coraje del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Las fotos más emotivas de la remontada épica de Argentina frente a Inglaterra en el Mundial 2026

Otro Messi excelente: Los Tres Leones quedan desconsolados tras quedar eliminados del Mundial por el golazo de Martínez en el tiempo de descuento.

Ellos beben, todo se acabó: Los desconsolados aficionados ingleses ahogan sus penas mientras Argentina elimina a los Tres Leones del Mundial en el tiempo de descuento.

Inglaterra sufre una dolorosa derrota en semifinales del Mundial ante Argentina: Inglaterra se queda sin su primera final de la Copa del Mundo masculina en 60 años tras ser derrotada por Argentina.

Un doblete de Argentina en los últimos minutos rompe los corazones de Inglaterra en una dramática semifinal de la Copa del Mundo. El destino de Inglaterra es la decepción en el torneo. La única incógnita es cuándo llegará y cómo el destino se las arreglará para que sea lo más dolorosa posible. Esto fue un nuevo nivel de bajeza, increíblemente brutal.

Lo volvieron a hacer: Argentina protagoniza otra remontada épica en las semifinales del Mundial contra Inglaterra y se une a España en la final.

Argentina machaca a Inglaterra en siete minutos... ¡y habrá Finalíssima! Habrá final de España contra la mejor Selección del mundo, mientras La Roja no demuestre lo contrario. En una remontada heroica (de nuevo), la vigente campeona del mundo remontó en siete minuto (Enzo en el 85′ y Lautaro en el 92′) el gol inicial de Gordon.

Argentina se lo da vuelta a Inglaterra y va en busca de la cuarta estrella: Lautaro anota en los últimos minutos, Argentina remonta y vence a Inglaterra, clasificándose para la final del Mundial. Tras otra remontada espectacular, Argentina se enfrentará a España en la gran final.

Pura locura desordenada (juego de palabras con el apellido Messi): Durante mucho tiempo, parecía que Thomas Tuchel iba a derrotar a los campeones defensores... El entrenador alemán dirigió a su selección inglesa en la semifinal contra Argentina hasta el minuto 85, soñando ya con su primera final de la Copa del Mundo desde 1966. Pero en los últimos minutos, los sudamericanos, liderados por la superestrella Lionel Messi, dieron un giro completo al partido, avanzando a la final con una victoria por 2-1 y sumiendo a Tuchel y a su equipo en la desesperación.

Argentina protagoniza otra remontada épica, vence a Inglaterra y llega a la final: Argentina repitió la hazaña de todo el Mundial hasta el momento, venciendo a Inglaterra por 2-1 de forma épica y defenderá el título ante España. El partido se disputó en Atlanta, Estados Unidos, este miércoles (15).

Messi quiere otro Mundial: Otra remontada épica en 7′ lleva a Argentina a jugar la final ante España en Nueva York el próximo domingo. Gordon adelantó a Inglaterra y Enzo y después Lautaro dieron la vuelta al marcador.

Argentina dio vuelta a Inglaterra con “la asistencia de Dios”: El campeón del mundo perdía con Inglaterra, pero con golazo de Enzo Fernández en el minuto 85 lo empató. A los 91, surgió Lionel Messi con un centro celestial de derecha para ponerla en la cabeza de Lautaro y celebrar una victoria por 2-1 que vale una final de Copa del Mundo.

¡Es inmortal! Messi lleva a Argentina a la final ante España: Messi lidera a la Argentina de los milagros y se cita con España en Nueva York. La Albiceleste defenderá su corona mundial frente a La Roja tras una remontada inolvidable frente a Inglaterra.

¡Dos asistencias de Messi y un gol de Lautaro en el minuto 92: Argentina derrota a Inglaterra y vuela a la final contra España! En el Mercedes-Benz Stadium, Inglaterra se adelantó en el marcador gracias a Gordon a los 10 minutos de la segunda parte. El equipo de Tuchel se replegó entonces, y la estrella argentina fue la inspiración para los dos goles que clasificaron a la Albiceleste para el partido contra España. El encuentro terminó 1-2, igual que hace 40 años en Ciudad de México.

La crónica de Inglaterra-Argentina: fue un poco casualidad y un poco milagro. Una primera parte sin goles y una segunda de locura. El gol de Gordon despertó la timidez de Tuchel, y la valentía de los argentinos hizo el resto. Una noche gloriosa para Enzo, Lautaro y Messi.