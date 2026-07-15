Speed pasó de la euforia al desconsuelo tras la victoria de Argentina: su desesperado pedido a Lamine Yamal

El streamer estadounidense IShowSpeed, más conocido como Speed , volvió a ser protagonista durante un partido de la Selección Argentina. Esta vez, vivió una montaña rusa de emociones en la semifinal del Mundial 2026, donde la Scaloneta derrotó 2-1 a Inglaterra con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para meterse en una nueva final.

La reacción de los medios ingleses a la histórica remontada de la Selección argentina en semifinales del Mundial

Una bandera que cruza continentes: el homenaje de un sanjuanino a Bangladesh en un nuevo festejo argentino

Fiel a su admiración por Cristiano Ronaldo, el influencer se mostró desde el comienzo identificado con el conjunto inglés. Su momento de mayor euforia llegó al inicio del segundo tiempo, cuando Anthony Gordon puso el 1-0 para Inglaterra.

En pleno festejo, Speed se quitó la camiseta que llevaba puesta y exhibió una bandera de Inglaterra pintada en su espalda frente a un grupo de hinchas argentinos que se encontraban en las tribunas del estadio de Atlanta.

Durante buena parte del encuentro, el creador de contenido celebró cada recuperación y cada intervención defensiva del equipo inglés como si se tratara de un gol.

Sin embargo, el panorama cambió por completo en los minutos finales. El empate de Enzo Fernández desató el festejo de los simpatizantes argentinos que lo rodeaban, mientras el streamer reaccionó con gestos de fastidio. Incluso, durante la celebración recibió cerveza y otros líquidos arrojados desde la tribuna.

El golpe definitivo llegó en tiempo de descuento, cuando Lautaro Martínez marcó el 2-1 que clasificó a Argentina a la final del Mundial. Tras el pitazo final, Speed abandonó rápidamente el estadio escoltado por su equipo de seguridad, mientras era rodeado por los festejos de los hinchas argentinos.

"Lamine, salvame"

Ya fuera del estadio, el influencer no ocultó su decepción. En su transmisión en vivo cuestionó la estrategia del entrenador inglés Thomas Tuchel y reconoció que un nuevo título de Lionel Messi complicaría cualquier comparación con Cristiano Ronaldo.

"Si Messi gana la final, no sé qué puedo decir como hincha de Cristiano Ronaldo", expresó.

Minutos después, ya dentro de un vehículo, le dedicó un llamativo mensaje a la joven figura de España, rival de Argentina en la definición.

"Lamine, amigo. Tenés un peso sobre los hombros. Por favor, Lamine. Salvame. No juegues, hacé gol y ganá. Salvame del desastre. Si Messi gana, no puedo decir nada", exclamó, alternando frases en inglés y español dirigidas a Lamine Yamal.

Un récord en medio de la semifinal

Pese al mal trago por la derrota inglesa, la transmisión también le dejó una buena noticia a Speed. Mientras seguía el encuentro alcanzó los 58 millones de suscriptores en YouTube, un nuevo hito para uno de los creadores de contenido más populares del mundo.

El streamer ya había dado que hablar durante el partido de cuartos de final ante Suiza, cuando apareció con una camiseta de la Selección Argentina y muchos usuarios lo señalaron como "mufa". En esta ocasión optó por alentar a Inglaterra, aunque tampoco logró cambiar la historia: la Scaloneta remontó el marcador y avanzó a una nueva final mundialista.