El cachetazo que Jude Bellingham le pegó a Valentín Barco tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra

El 10 inglés fue contra el ex Boca Juniors y le propinó un golpe en la nuca.

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Jude Bellingham perdió el control en Atlanta al término de la semifinal del Mundial 2026 que Argentina ganó 2-1 ante Inglaterra con una remontada en tiempo de descuento. El mediocampista del Real Madrid golpeó al argentino Valentín Colo Barco una vez que el árbitro estadounidense Ismail Elfath pitó el final del encuentro, en un episodio que coronó una noche cargada de tensión entre ambas selecciones.

Cuando todo Argentina estaba festejando la remontada histórica, la estrella inglesa se acercó al ex jugador de Boca Juniors y le dio un golpe de mano abierta en la nuca. El argentino se dio vuelta rápidamente, pero apareció Nicolás Paz para calmar las aguas.

Minutos después de la viralización del momento, la cadena DAZN reveló el detrás de escena del altercado. Luego de que algunos jugadores argentinos fueron a saludar cordialmente al inglés, un grupo reducido se quedó festejando a su lado. Aparentemente, el jugador del Real Madrid se molestó por algo en ese momento y reaccionó contra Barco.

Tras la intervención de Nico Paz, también apareció Nicolás Otamendi, quien le recriminó su accionar a Bellingham y luego procedió a separar a sus compañeros para evitar que el tumulto se incremente. Otros integrantes del conjunto británico se sumaron una vez que el defensor albiceleste llegó, pero todo terminó ahí.

La crispación de Bellingham no fue un hecho aislado. El partido había estado marcado desde el primer tiempo por roces y reclamos constantes. El momento de mayor tensión llegó cuando Lionel Messi y el propio Bellingham se enfrascaron en un intercambio verbal tras una falta no sancionada al capitán argentino. Enzo Fernández cortó la jugada con una infracción sobre un jugador inglés, lo que desató un entredicho colectivo entre ambos planteles.