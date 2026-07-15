La reacción de los medios ingleses a la histórica remontada de la Selección argentina en semifinales del Mundial

La Selección argentina dio vuelta un partido infartante contra Inglaterra y se clasificó a la final del Mundial 2026 tras imponerse por 2-1. Mientras los hinchas de la Albiceleste festejaban con euforia, los medios británicos titulaban con dolor la derrota en semifinales.
Diarios como Daily Mail y Telegraph apuntaron al “corazón roto” de los fanáticos por la remontaba, con imágenes del lamento de los futbolistas de los “Tres Leones”.
Daily Star tituló: “Todo se acabó”. Otro resultado negativo impacta a la selección inglesa en una Copa del Mundo, tal como ocurrió en 2018 y 2022.