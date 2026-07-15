    • 15 de julio de 2026 - 19:13

    La reacción de los medios ingleses a la histórica remontada de la Selección argentina en semifinales del Mundial

    Diarios y portales de Inglaterra y el resto de Europa se hicieron eco de la victoria albiceleste en los minutos finales del partido.

    image

    La Selección argentina dio vuelta un partido infartante contra Inglaterra y se clasificó a la final del Mundial 2026 tras imponerse por 2-1. Mientras los hinchas de la Albiceleste festejaban con euforia, los medios británicos titulaban con dolor la derrota en semifinales.

    Leé además

    speed paso de la euforia al desconsuelo tras la victoria de argentina: su desesperado pedido a lamine yamal

    Speed pasó de la euforia al desconsuelo tras la victoria de Argentina: su desesperado pedido a Lamine Yamal
    AntonelaRoccuzzo 

    El llanto de Antonela Roccuzzo tras el gol de Enzo Fernández en el partido contra Inglaterra

    Diarios como Daily Mail y Telegraph apuntaron al “corazón roto” de los fanáticos por la remontaba, con imágenes del lamento de los futbolistas de los “Tres Leones”.

    Daily Star tituló: “Todo se acabó”. Otro resultado negativo impacta a la selección inglesa en una Copa del Mundo, tal como ocurrió en 2018 y 2022.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Argentina vs Inglaterra.

    Una supercomputadora simuló 25.000 veces el partido de Argentina e Inglaterra y predijo al ganador

    Banderazo en la puerta de Mercedes-Benz Stadium. 

    Coparon Atlanta: miles de hinchas argentinos armaron una fiesta inolvidable en la puerta del estadio

    Marcos Senesi y su novia Kelci Rose.

    La novia inglesa de Marcos Senesi sorprendió al revelar a quién alentará en Argentina vs. Inglaterra

    Ex combatientes de Malvinas Tierra de Fuego.

    La Selección Argentina cumplió el sueño de los veteranos de Malvinas tras un conmovedor video