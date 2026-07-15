    • 15 de julio de 2026 - 18:26

    El llanto de Antonela Roccuzzo tras el gol de Enzo Fernández en el partido contra Inglaterra

    La esposa de Lionel Messi fue captada por las cámaras tras el empate de la Selección en la semifinal del Mundial 2026.

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    Antonela Roccuzzo 

    Foto:

    La semifinal del Mundial 2026 entre la Selección argentina e Inglaterra se vivió con una intensidad absoluta dentro y fuera de la cancha. Y una de las imágenes que más conmovió a los hinchas fue la reacción de Antonela Roccuzzo después del agónico empate de la albiceleste.

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    Cuando se disputaban los 40 minutos del segundo tiempo, Enzo Fernández apareció en el momento más caliente del partido para marcar el 1-1 y devolverle la ilusión al equipo de Lionel Scaloni.

    La transmisión oficial enfocó de inmediato a la tribuna, donde estaba Antonela Roccuzzo siguiendo cada jugada junto a su familia. Al ver entrar la pelota en el arco inglés, la rosarina no pudo contener la emoción: rompió en llanto mientras celebraba el gol.

    La esposa de Lionel Messi pasó del sufrimiento a la emoción en cuestión de segundos. Con lágrimas en los ojos, abrazó a quienes la acompañaban y aplaudió el tanto de Enzo Fernández, en una de las postales más emotivas de la semifinal.

    En las redes sociales, el video no tardó en viralizarse. Miles de usuarios compartieron las imágenes de Antonela y destacaron que representó el sentimiento de millones de argentinos que vivían el partido con los nervios a flor de piel.

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