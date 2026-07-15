    • 15 de julio de 2026 - 12:16

    La novia inglesa de Marcos Senesi sorprendió al revelar a quién alentará en Argentina vs. Inglaterra

    Kelci Rose Bowers, futbolista británica y pareja del defensor argentino, contó cómo vivirá la semifinal del Mundial 2026 y dejó en claro su postura antes del duelo entre la Albiceleste y los Three Lions.

    Marcos Senesi y su novia Kelci Rose.

    Marcos Senesi y su novia Kelci Rose.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La semifinal entre Argentina e Inglaterra tendrá una historia especial fuera de la cancha. En la previa del esperado cruce mundialista, Kelci Rose Bowers, la novia inglesa de Marcos Senesi, reveló qué selección apoyará durante el partido y sorprendió con su respuesta.

    Leé además

    Sebastián Driussi volvió a sufrir una lesión muscular cuando se preparaba para iniciar el segundo semestre como titular.

    Otra vez lesionado: Driussi sufrió un desgarro y se perderá la Copa Argentina

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Sorpresa total: Simeone será titular y De Paul irá al banco

    Equipo confirmado y sorpresa: Giuliano Simeone reemplaza a De Paul ante Inglaterra

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La joven de 22 años, que también tiene pasado como futbolista en Inglaterra, explicó que más allá de haber nacido en territorio británico, su respaldo estará puesto en su pareja y en el equipo que representa. "Voy a ir a alentar a mi pareja, a apoyarlo a él y a su Selección", expresó al referirse al defensor argentino.

    Una historia de amor entre Argentina e Inglaterra

    Kelci y Senesi se conocieron durante la etapa del futbolista en el Bournemouth de la Premier League. Con el paso del tiempo consolidaron una relación que ahora quedó en el centro de la escena por el enfrentamiento entre los dos países.

    La situación tiene un condimento particular: mientras Inglaterra es el país de origen de la joven, Argentina es la selección que representa Senesi, quien atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera con la camiseta albiceleste.

    Antes del partido, Kelci también destacó el cariño que recibió por parte de los hinchas argentinos durante el Mundial y decidió compartir públicamente su apoyo al defensor surgido de San Lorenzo.

    Senesi, ante el partido más especial de su carrera

    Marcos Senesi llegó al Mundial 2026 como una de las alternativas defensivas de Lionel Scaloni y se ganó un lugar en el plantel argentino. El duelo frente a Inglaterra tendrá un significado especial por la rivalidad histórica entre ambos seleccionados y por el contexto de una semifinal mundialista.

    Con su novia en las tribunas, el defensor argentino contará con un apoyo particular: una hincha que nació inglesa, pero que aseguró que en esta ocasión alentará por la camiseta celeste y blanca.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Argentina vs Inglaterra.

    Una supercomputadora simuló 25.000 veces el partido de Argentina e Inglaterra y predijo al ganador

    Por Redacción Diario de Cuyo
    “Cuidado con el Dibu”: la advertencia de The Sun antes de la semifinal

    The Sun calentó la previa y advirtió a Inglaterra por los "10 trucos sucios" del Dibu

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Especial. Las Flores vivió un fin de semana distinto de la mano del hockey césped con la clínica de la Leona, Ariana Arias.

    En Las Flores, el hockey césped tuvo una visita de lujo, la Leona Ariana Arias

    Por Ariel Poblete
    Lionel Scaloni frente a un difícil examen ante Inglaterra.

    Scaloni mete mano en el equipo: la probable formación de Argentina para el cruce histórico ante Inglaterra

    Por Redacción Diario de Cuyo