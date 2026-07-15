La novia inglesa de Marcos Senesi sorprendió al revelar a quién alentará en Argentina vs. Inglaterra

Kelci Rose Bowers, futbolista británica y pareja del defensor argentino, contó cómo vivirá la semifinal del Mundial 2026 y dejó en claro su postura antes del duelo entre la Albiceleste y los Three Lions.

La semifinal entre Argentina e Inglaterra tendrá una historia especial fuera de la cancha. En la previa del esperado cruce mundialista, Kelci Rose Bowers, la novia inglesa de Marcos Senesi, reveló qué selección apoyará durante el partido y sorprendió con su respuesta.

La joven de 22 años, que también tiene pasado como futbolista en Inglaterra, explicó que más allá de haber nacido en territorio británico, su respaldo estará puesto en su pareja y en el equipo que representa. "Voy a ir a alentar a mi pareja, a apoyarlo a él y a su Selección", expresó al referirse al defensor argentino.

Una historia de amor entre Argentina e Inglaterra Kelci y Senesi se conocieron durante la etapa del futbolista en el Bournemouth de la Premier League. Con el paso del tiempo consolidaron una relación que ahora quedó en el centro de la escena por el enfrentamiento entre los dos países.

La situación tiene un condimento particular: mientras Inglaterra es el país de origen de la joven, Argentina es la selección que representa Senesi, quien atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera con la camiseta albiceleste.

Antes del partido, Kelci también destacó el cariño que recibió por parte de los hinchas argentinos durante el Mundial y decidió compartir públicamente su apoyo al defensor surgido de San Lorenzo.