    • 15 de julio de 2026 - 08:37

    La Selección Argentina cumplió el sueño de los veteranos de Malvinas tras un conmovedor video

    El plantel de la selección Argentina firmó y donó una camiseta oficial para el Museo de Río Grande, en Tierra del Fuego.

    Ex combatientes de Malvinas Tierra de Fuego.

    Ex combatientes de Malvinas Tierra de Fuego.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La unión entre la Selección Argentina de fútbol y la causa Malvinas sumó un nuevo y emocionante capítulo. El plantel albiceleste cumplió el sueño del Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande, al firmar de puño y letra una camiseta oficial que será enviada directamente al sur argentino para convertirse en una pieza histórica de su museo.

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    El anhelo de los excombatientes había nacido de manera pública a través de una campaña en medios nacionales y redes sociales bajo el lema de mantener viva la memoria de "los pibes de Malvinas". El mensaje llegó rápidamente al corazón de los futbolistas y, con el impulso del defensor Nahuel Molina y el respaldo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la firma de todo el plantel campeón ya es una realidad.

    ¿Cuándo llegará la histórica camiseta al Museo Malvinas?

    Según confirmaron desde la organización de veteranos de la ciudad fueguina (declarada Capital Nacional de la Vigilia por Malvinas), la camiseta se encuentra actualmente custodiada junto a la delegación nacional.

    La entrega: La histórica prenda será enviada al Centro de Veteranos de Guerra una vez que finalice la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

    El destino: El destino final de la camiseta será el Museo de Malvinas, ubicado en la costa de Río Grande, donde será exhibida de forma permanente para el público y turistas de todo el país.

    "Río Grande merece albergar este símbolo de unión y argentinidad como homenaje eterno a nuestros héroes", expresaron con profunda emoción desde la página oficial de los veteranos tras confirmarse la noticia, agradeciendo también a todas las personas y periodistas que ayudaron a visibilizar la campaña solidaria.

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