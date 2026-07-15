    • 15 de julio de 2026 - 07:51

    Argentina e Inglaterra, por un lugar en la final del Mundial: hora, TV y formaciones

    La Albiceleste y los Tres Leones se medirán en Atlanta por un lugar en la ansiada final del torneo.

    Argentina. Mundial 2026.

    Argentina. Mundial 2026.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Llegó el día. La Selección argentina buscará este miércoles meterse en una nueva final de la Copa del Mundo cuando enfrente a Inglaterra en una de las semifinales del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni intentará dar otro paso hacia el bicampeonato frente a un rival histórico, en un duelo que promete máxima tensión.

    Leé además

    España.

    Un diario español desafió a la Selección: "Nos pedimos a Argentina, ¿verdad?"
    el horno no esta para bollos: el ingenioso posteo de la embajada britanica antes del duelo argentina-inglaterra

    "El horno no está para bollos": el ingenioso posteo de la embajada británica antes del duelo Argentina-Inglaterra

    Después de dejar en el camino a Cabo Verde, Egipto y Suiza, la Albiceleste se medirá con un seleccionado inglés que viene de eliminar a México y Noruega. El vencedor disputará la final ante España, que ya aseguró su lugar tras derrotar a Francia.

    Argentina vs. Inglaterra: horarios, estadio y TV

    • Partido: Argentina vs. Inglaterra.
    • Instancia: Semifinal del Mundial 2026.
    • Fecha: Miércoles 15 de julio.
    • Hora: 16:00 (hora de Argentina).
    • Estadio: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (Estados Unidos).
    • Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).
    • TV abierta: Telefe y TV Pública.
    • Streaming: MiTelefe, Flow, DGO, Telecentro Play y otras plataformas de los operadores de TV.

    El encuentro reeditará uno de los clásicos más emblemáticos de la historia de los Mundiales. Además del boleto a la final, estará en juego la posibilidad de seguir soñando con una nueva estrella para la Selección argentina.

    Probables formaciones de Argentina - Inglaterra:

    Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

    Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    argentina-inglaterra: mas de 1.600 agentes, antidrones y francotiradores en un operativo de seguridad sin precedentes

    Argentina-Inglaterra: más de 1.600 agentes, antidrones y francotiradores en un operativo de seguridad sin precedentes

    fifa prohibio el ingreso de banderas sobre malvinas en el partido de la seleccion argentina ante inglaterra

    FIFA prohibió el ingreso de banderas sobre Malvinas en el partido de la Selección argentina ante Inglaterra

    dolor en el tenis: murio una promesa argentina de 16 anos en un accidente tras los festejos por la seleccion

    Dolor en el tenis: murió una promesa argentina de 16 años en un accidente tras los festejos por la Selección

    los provocadores titulares de los diarios ingleses sobre el arbitro de argentina-inglaterra para la semifinal del mundial 2026

    Los provocadores titulares de los diarios ingleses sobre el árbitro de Argentina-Inglaterra para la semifinal del Mundial 2026