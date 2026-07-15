Argentina e Inglaterra, por un lugar en la final del Mundial: hora, TV y formaciones

La Albiceleste y los Tres Leones se medirán en Atlanta por un lugar en la ansiada final del torneo.

Llegó el día. La Selección argentina buscará este miércoles meterse en una nueva final de la Copa del Mundo cuando enfrente a Inglaterra en una de las semifinales del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni intentará dar otro paso hacia el bicampeonato frente a un rival histórico, en un duelo que promete máxima tensión.

Después de dejar en el camino a Cabo Verde, Egipto y Suiza, la Albiceleste se medirá con un seleccionado inglés que viene de eliminar a México y Noruega. El vencedor disputará la final ante España, que ya aseguró su lugar tras derrotar a Francia.

Argentina vs. Inglaterra: horarios, estadio y TV Partido: Argentina vs. Inglaterra.

Instancia: Semifinal del Mundial 2026.

Fecha: Miércoles 15 de julio.

Hora: 16:00 (hora de Argentina).

Estadio: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (Estados Unidos).

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).

TV abierta: Telefe y TV Pública.

Streaming: MiTelefe, Flow, DGO, Telecentro Play y otras plataformas de los operadores de TV. El encuentro reeditará uno de los clásicos más emblemáticos de la historia de los Mundiales. Además del boleto a la final, estará en juego la posibilidad de seguir soñando con una nueva estrella para la Selección argentina.

Probables formaciones de Argentina - Inglaterra: Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.