Argentina e Inglaterra, por un lugar en la final del Mundial: hora, TV y formaciones

Llegó el día. La Selección argentina buscará este miércoles meterse en una nueva final de la Copa del Mundo cuando enfrente a Inglaterra en una de las semifinales del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni intentará dar otro paso hacia el bicampeonato frente a un rival histórico, en un duelo que promete máxima tensión.
Después de dejar en el camino a Cabo Verde, Egipto y Suiza, la Albiceleste se medirá con un seleccionado inglés que viene de eliminar a México y Noruega. El vencedor disputará la final ante España, que ya aseguró su lugar tras derrotar a Francia.
Argentina vs. Inglaterra: horarios, estadio y TV
- Partido: Argentina vs. Inglaterra.
- Instancia: Semifinal del Mundial 2026.
- Fecha: Miércoles 15 de julio.
- Hora: 16:00 (hora de Argentina).
- Estadio: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (Estados Unidos).
- Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).
- TV abierta: Telefe y TV Pública.
- Streaming: MiTelefe, Flow, DGO, Telecentro Play y otras plataformas de los operadores de TV.
El encuentro reeditará uno de los clásicos más emblemáticos de la historia de los Mundiales. Además del boleto a la final, estará en juego la posibilidad de seguir soñando con una nueva estrella para la Selección argentina.
Probables formaciones de Argentina - Inglaterra:
Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.