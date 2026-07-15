Argentina está entre los países con peor nivel de vacunación infantil en la región

Argentina integra el preocupante pelotón de los países con menor cobertura de inmunización en toda América Latina.

La salud infantil en el país se encuentra en una luz de alarma crítica. Un nuevo informe mundial sobre el estado de la vacunación infantil de calendario, presentado de forma conjunta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef, reveló que Argentina integra el preocupante pelotón de los países con menor cobertura de inmunización en toda América Latina.

El reporte anual advierte que el país forma parte de los ocho territorios de la región que no lograron alcanzar el 90% de cobertura mínima recomendada en ninguno de los esquemas esenciales diseñados para prevenir brotes de patologías graves. Se estima que hay unos 101.000 chicos argentinos denominados "dosis cero", es decir, que no han recibido ni una sola aplicación de protección contra enfermedades potencialmente mortales.

Cuáles son los países de América Latina que están en zona roja El reporte detalló que mientras 27 de los 35 países de América Latina consiguieron estar por encima del 90% de cobertura en al menos una vacuna de su calendario nacional, el resto mostró un retroceso alarmante.

Argentina quedó ubicada en el mismo grupo de bajo rendimiento que:

Bolivia

Ecuador

Haití

Honduras

México

Surinam

Venezuela Más grave aún es que, de acuerdo con el informe, Argentina junto a México, Venezuela y Bolivia concentran más de la mitad de todos los niños de la región sin protección inmunológica alguna, pese a que el sistema cuenta con la disponibilidad física de las dosis.