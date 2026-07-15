Scaloni mete mano en el equipo: la probable formación de Argentina para el cruce histórico ante Inglaterra

La expectativa es total en todo el país y, por supuesto, en San Juan. La Selección Argentina está a solo un paso de una nueva final de la Copa del Mundo, pero para lograrlo deberá superar este miércoles a un rival con una carga histórica inigualable: Inglaterra. En este contexto,
En la conferencia de prensa previa al partido, el propio entrenador de la Albiceleste adelantó que analiza alternativas específicas según el rival: "Podríamos hacer algún cambio pensando en el rival. La idea es salir con lo mejor que tenemos, los chicos están bien", anticipó con su habitual cautela.
Las dudas de Scaloni: ¿Línea de 5 o el mediocampo tradicional?
La principal incógnita pasa por la mitad de la cancha y la estructura defensiva. Scaloni baraja dos posibilidades claras para armar el once titular: mantener el esquema tradicional, con cuatro defensores, cuatro volantes y la dupla ofensiva inamovible integrada por Lionel Messi y Julián Álvarez. O, bien, sumar una línea de 5 defensores, con el ingreso de Nicolás Otamendi para armar una zaga central más sólida junto a Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez, lo que obligaría a sacrificar a un volante (probablemente Rodrigo De Paul).
En la banda derecha defensiva se mantiene la clásica pulseada mundialista entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. En tanto, en la mitad de la cancha, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister asoman como fijas, mientras que el sector derecho del mediocampo se debate entre la entrega de De Paul, el desequilibrio de Nicolás González o la sorpresa de Giuliano Simeone.
Las probables formaciones de Argentina e Inglaterra
El posible once de la Selección Argentina:
Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.
El posible once de Inglaterra:
Jordan Pickford; Reece James o Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.
Fuente: TYCSPORTS