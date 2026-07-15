Scaloni mete mano en el equipo: la probable formación de Argentina para el cruce histórico ante Inglaterra

Scaloni ultima los detalles tácticos en Atlanta y planea cambios estratégicos para contrarrestar el poderío del conjunto dirigido por Thomas Tuchel.

La expectativa es total en todo el país y, por supuesto, en San Juan. La Selección Argentina está a solo un paso de una nueva final de la Copa del Mundo, pero para lograrlo deberá superar este miércoles a un rival con una carga histórica inigualable: Inglaterra. En este contexto,

En la conferencia de prensa previa al partido, el propio entrenador de la Albiceleste adelantó que analiza alternativas específicas según el rival: "Podríamos hacer algún cambio pensando en el rival. La idea es salir con lo mejor que tenemos, los chicos están bien", anticipó con su habitual cautela.

Las dudas de Scaloni: ¿Línea de 5 o el mediocampo tradicional? La principal incógnita pasa por la mitad de la cancha y la estructura defensiva. Scaloni baraja dos posibilidades claras para armar el once titular: mantener el esquema tradicional, con cuatro defensores, cuatro volantes y la dupla ofensiva inamovible integrada por Lionel Messi y Julián Álvarez. O, bien, sumar una línea de 5 defensores, con el ingreso de Nicolás Otamendi para armar una zaga central más sólida junto a Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez, lo que obligaría a sacrificar a un volante (probablemente Rodrigo De Paul).

En la banda derecha defensiva se mantiene la clásica pulseada mundialista entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. En tanto, en la mitad de la cancha, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister asoman como fijas, mientras que el sector derecho del mediocampo se debate entre la entrega de De Paul, el desequilibrio de Nicolás González o la sorpresa de Giuliano Simeone.

Las probables formaciones de Argentina e Inglaterra El posible once de la Selección Argentina: