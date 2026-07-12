Scaloni reveló que pensó en cambiar a varios jugadores antes del Mundial 2026

La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 dejó una confesión inesperada de Lionel Scaloni. Luego del triunfo 3-1 sobre Suiza en el tiempo suplementario, el entrenador reveló que antes del inicio del torneo estuvo muy cerca de realizar cambios importantes en la lista de convocados debido a la gran cantidad de jugadores que arrastraban lesiones .

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En la conferencia de prensa posterior al partido, el DT recordó el complicado panorama con el que llegó la Albiceleste al Mundial y explicó por qué finalmente decidió mantener la confianza en el grupo.

"Hace un mes y medio el panorama pintaba feo y hoy podemos decir que estamos en semifinales. Es gracias a los jugadores, porque si no hubiera confiado en que podían estar a la altura, habría tomado otras decisiones. Había pensado en cambiar a varios y hoy me han dado la razón. Más allá de que estemos justos, el fútbol no es dos más dos igual a cuatro. Estoy contento y satisfecho", expresó Scaloni. "Hace un mes y medio el panorama pintaba feo y hoy podemos decir que estamos en semifinales. Es gracias a los jugadores, porque si no hubiera confiado en que podían estar a la altura, habría tomado otras decisiones. Había pensado en cambiar a varios y hoy me han dado la razón. Más allá de que estemos justos, el fútbol no es dos más dos igual a cuatro. Estoy contento y satisfecho", expresó Scaloni.

Aunque el entrenador no reveló qué futbolistas estuvieron cerca de quedar fuera de la lista, Argentina arribó al Mundial con varios jugadores recuperándose de distintas molestias físicas.

Entre ellos estuvo Lionel Messi, que llegó con una molestia sufrida en Inter Miami , aunque logró recuperarse rápidamente antes del debut.

También Leandro Paredes arribó con lo justo tras superar un desgarro sufrido en Boca Juniors, mientras que Emiliano "Dibu" Martínez mantuvo en vilo al cuerpo técnico por una fractura en el dedo anular de su mano derecha.

A esa lista se sumaron Julián Álvarez, quien arrastraba una molestia en el tobillo izquierdo; Nicolás González, con problemas musculares; y Cristian "Cuti" Romero, que llegó recuperado de una lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha, aunque esa dolencia volvió a condicionarlo durante el torneo y obligó a reemplazarlo en algunos encuentros.

Entre los habituales suplentes, Nico Paz también estuvo en duda por un fuerte golpe en la rodilla izquierda sufrido en la Serie A.

La explicación sobre el lateral derecho

Otro de los temas que abordó Scaloni fue la rotación entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, una decisión que volvió a tomar frente a Suiza. El entrenador explicó que ambos futbolistas llegaron con inconvenientes físicos y que por ese motivo administra cuidadosamente los minutos de juego.

"Están parejos en minutos, siempre lo he hecho, no es algo de ahora. Incluso en la izquierda también lo hicimos. Vamos dosificando, son jugadores que han venido con algún problema y cuando digo que hace un mes y medio la cosa no pintaba, hoy es un triunfo enorme", sostuvo. "Están parejos en minutos, siempre lo he hecho, no es algo de ahora. Incluso en la izquierda también lo hicimos. Vamos dosificando, son jugadores que han venido con algún problema y cuando digo que hace un mes y medio la cosa no pintaba, hoy es un triunfo enorme", sostuvo.

Antes del Mundial, el cuerpo técnico incluso había convocado a Agustín Giay y Nicolás Capaldo para los amistosos preparatorios frente a Honduras e Islandia, ante la incertidumbre sobre la recuperación de los laterales.

El próximo desafío: Inglaterra

Con el pase a las semifinales asegurado, la Selección Argentina ya piensa en el próximo compromiso. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Inglaterra el miércoles a las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con el objetivo de conseguir un lugar en la final del Mundial 2026 y seguir alimentando el sueño de defender el título obtenido en Qatar 2022.