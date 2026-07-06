Lionel Scaloni bajó la presión sobre Argentina, confirmó a Leandro Paredes y anticipó el duelo con Egipto

En la previa del cruce de este martes frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni analizó el presente de la Selección argentina, defendió el rendimiento de su equipo, relativizó el favoritismo de las grandes potencias y confirmó una de las principales novedades para el próximo compromiso: Leandro Paredes será titular .

El entrenador sostuvo que la Copa del Mundo está siendo mucho más pareja que en otras ediciones y explicó que ningún seleccionado logró marcar claras diferencias.

"Creo que este Mundial está siendo complicado para todos. No hay una selección temible. A Francia le costó y lo vimos a España con Portugal. Todos los rivales juegan y es difícil, a comparación con otros Mundiales", afirmó.

Scaloni también consideró que el nivel general del torneo se ve afectado por distintos factores, como el desgaste físico acumulado durante la temporada, las altas temperaturas, los largos viajes y las condiciones de juego.

"Los jugadores han tenido muchos partidos el último año. No es el nivel al que estamos acostumbrados, pero el de Argentina es aceptable. Estamos satisfechos, más allá de que siempre hay cosas para corregir", señaló.

Paredes, una pieza clave

Consultado por el ingreso de Leandro Paredes en el encuentro frente a Cabo Verde, el DT destacó la influencia del mediocampista en el funcionamiento colectivo y dejó una frase que despejó cualquier duda sobre su presencia ante Egipto. "Leandro está disponible y va a jugar".

Además, explicó por qué considera fundamental al volante. "Con él en la cancha, el equipo gira de otra manera. Es un jugador fundamental. Encontramos jugadores a otras alturas con pases verticales y el equipo se siente cómodo", remarcó.

Qué espera de Egipto

Scaloni también se refirió al rival de los octavos de final y descartó que espere un planteo excesivamente defensivo. "Egipto no juega tan bajo. Es un equipo que ataca de otra manera y tiene gente para hacerlo. Estamos preparados para cualquier escenario porque muchas veces los rivales cambian su forma de jugar cuando enfrentan a Argentina", explicó.

En ese sentido, adelantó que mantendrá la estructura táctica habitual. "El equipo será más o menos parecido a lo que venimos haciendo. No vamos a cambiar el esquema, aunque durante el partido, si hace falta, lo podemos modificar".

El desgaste físico, un factor decisivo

Otro de los temas abordados fue el estado físico del plantel luego de una exigente seguidilla de partidos. "El desgaste es similar porque los dos equipos jugaron 120 minutos. Nosotros tenemos la posibilidad de poner jugadores que no acumularon tantos minutos e intentaremos hacerlo para llegar más frescos y contar con variantes desde el banco", explicó.

Finalmente, Scaloni volvió a destacar el compromiso de sus futbolistas, aunque evitó detenerse en las estadísticas físicas. "No soy fanático de los números o de cuánto corre el equipo. Lo que sí sé es que los jugadores van a dejar hasta la última gota de sudor", concluyó.

Con ese panorama, Argentina afrontará este martes un nuevo desafío en busca de un lugar en los cuartos de final, con Paredes desde el arranque y la confianza de un cuerpo técnico que, pese a reconocer aspectos por mejorar, considera que el equipo sigue en el camino correcto.