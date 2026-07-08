    • 8 de julio de 2026 - 11:41

    Cuartos de final: una instancia con historia de sobra y paridad absoluta para la Argentina

    El combinado nacional buscará romper el equilibrio histórico en este pasaje clave de las Copas del Mundo. De las ocho veces que disputó esta fase, en cuatro avanzó y en las otras cuatro quedó eliminada. Los mejores recuerdos y los tragos más amargos.

    Selección Argentina.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El agónico e inolvidable triunfo de la Selección Argentina ante Egipto por 3 a 2, remontando un durísimo 0-2 en contra, ya quedó atrás. Con el boleto asegurado entre los ocho mejores del Mundial 2026, el equipo conducido por Lionel Scaloni ya puso la mirada en Suiza, su próximo rival en cuartos de final. Sin embargo, antes de que ruede la pelota, las estadísticas abren el juego y muestran que esta instancia en particular representa un verdadero terreno de paridad absoluta para la historia albiceleste.

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    A lo largo de las Copas del Mundo, Argentina ha disputado los cuartos de final en exactamente ocho oportunidades. El balance es milimétrico: cuatro alegrías y cuatro frustraciones. Cabe recordar que en la primera edición de 1930 se pasó directo de la zona de grupos a las semifinales, mientras que entre 1970 y 1982 el formato del torneo mutó a una segunda fase de grupos, por lo que la instancia de eliminación directa de "los ocho mejores" no siempre existió.

    El debut argentino en unos cuartos de final se remonta a Inglaterra 1966, con una recordada y polémica caída por 1-0 ante los locales. Hubo que esperar veinte años para volver a pisar este suelo, pero valió la pena: en México 1986, con la firma imborrable de Diego Armando Maradona frente a los ingleses —gracias a la "Mano de Dios" y al "Gol del Siglo"—, Argentina rompió la racha camino al título. Cuatro años después, en Italia 1990, el sufrimiento se trasladó a los penales, donde el equipo nacional eliminó a Yugoslavia tras un cerrado 0-0.

    La Scaloneta y los antecedentes modernos

    La historia reciente volvió a sonreírle al país. En Brasil 2014 se quebró el maleficio de tres eliminaciones consecutivas en esta fase gracias al tempranero gol de Gonzalo Higuaín para vencer 1-0 a Bélgica. El último y más fresco antecedente es el de Qatar 2022, en la recordada "Batalla de Lusail" ante Países Bajos: un electrizante 2-2 en los 120 minutos que terminó consagrando a Emiliano "Dibu" Martínez en los penales para abrir el camino hacia la tercera estrella.

    Ahora, en este 2026, el historial vuelve a ponerse sobre la mesa. Frente a Suiza, Lionel Messi y compañía tendrán la oportunidad de inclinar la balanza histórica a favor de la Argentina y meterse, una vez más, entre los cuatro mejores del planeta.

    El frente a frente histórico en Cuartos

    1966: Argentina 0 - 1 Inglaterra

    1986: Argentina 2 - 1 Inglaterra

    1990: Argentina 0 (3) - (2) 0 Yugoslavia

    1998: Argentina 1 - 2 Países Bajos

    2006: Argentina 1 (2) - (4) 1 Alemania

    2010: Argentina 0 - 4 Alemania

    2014: Argentina 1 - 0 Bélgica

    2022: Argentina 2 (4) - (3) 2 Países Bajos

    El dato: Suiza llegará al cruce contra la Selección argentina arrastrando el desgaste físico de haber jugado tiempo suplementario en su llave de octavos de final, sumado a un largo viaje logístico hacia la sede del encuentro.

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