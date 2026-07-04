Con una goleada ante Canadá, Marruecos es el primer clasificado a Cuartos de final del Mundial 2026

Con una actuación sólida y eficaz, Marruecos superó a Canadá en Houston y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026.

Marruecos dio otro golpe en el Mundial 2026, goleó a Canadá y se metió entre los ocho mejores equipos del certamen. El conjunto dirigido por Walid Regragui venció con autoridad por 3-0 a Canadá en el Houston Stadium y avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Paraguay y Francia.

Aunque el resultado fue amplio, el desarrollo del encuentro fue mucho más parejo durante la primera mitad. Canadá asumió el protagonismo desde el inicio, manejó la pelota y generó las situaciones más claras, pero no logró vulnerar la firme defensa marroquí ni aprovechar sus oportunidades frente al arco.

Tras un primer tiempo sin goles, Marruecos cambió la historia en el complemento. A los pocos minutos, Azzedine Ounahi rompió el cero con un potente remate de tiro libre que dejó sin respuestas al arquero canadiense.

El gol golpeó anímicamente al conjunto local y Marruecos encontró los espacios para ampliar la ventaja. Otra gran intervención de Ounahi en un rápido contragolpe terminó en el segundo tanto, que encaminó definitivamente la clasificación del seleccionado africano.

Canadá intentó reaccionar y se lanzó al ataque en busca del descuento. Incluso su arquero se sumó a las jugadas ofensivas en los minutos finales, pero la defensa marroquí respondió con solidez y mantuvo el arco en cero.