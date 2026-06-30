Mundial 2026: así quedaron los cruces de octavos de final tras las primeras clasificaciones

Brasil, Paraguay, Canadá y Marruecos fueron los primeros seleccionados en avanzar desde los 16avos de final.

Con el inicio de la fase eliminatoria, el Mundial 2026 ya comenzó a perfilar el cuadro de octavos de final. Luego de los primeros cuatro encuentros de 16avos, Brasil, Paraguay, Canadá y Marruecos lograron avanzar y ya conocen, en algunos casos, a sus próximos rivales en la lucha por un lugar entre los ocho mejores del torneo.

La gran sorpresa de la jornada la protagonizó Marruecos, que eliminó a Países Bajos en una definición por penales tras igualar 1-1 en los 120 minutos. Con ese triunfo, los Leones del Atlas se medirán con Canadá, que previamente había dejado en el camino a Sudáfrica por 1-0.

Por el otro lado de esa llave, Paraguay dio otro batacazo al eliminar a Alemania en los penales luego de empatar 1-1 y espera por el ganador del cruce entre Francia y Suecia.

Brasil también cumplió con los pronósticos y venció 2-1 a Japón para meterse en octavos de final. La Verdeamarela ahora aguarda por el vencedor del duelo entre Costa de Marfil y Noruega, que definirá a su rival en la siguiente instancia.

Mientras tanto, el resto de los cruces de 16avos continuará disputándose durante los próximos días. Entre los encuentros más esperados aparecen México frente a Ecuador, Inglaterra contra República Democrática del Congo, Bélgica ante Senegal, España frente a Austria, Portugal contra Croacia, Suiza frente a Argelia y el compromiso de la Selección Argentina frente a Cabo Verde, programado para el jueves 3 de julio.