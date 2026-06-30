    • 30 de junio de 2026 - 07:06

    Otra sorpresa: Marruecos eliminó a Países Bajos por penales y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026

    Marruecos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Marruecos está dispuesto a hacer historia en el Mundial 2026. Sabe que, para lograrlo, debe saber sufrir y ser paciente cuando tiene el marcador en contra. Porque eso pasó ante Países Bajos en los dieciseisavos de final del certamen. Lo cierto es que ya puso su nombre en octavos de final, donde se medirá con Canadá.

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    En los primeros 45 minutos, los marroquís tuvieron las más claras, aunque no pudieron dominar la pelota, ya que siempre la tuvo el equipo de Ronald Koeman. De hecho, recibió un gol de Cody Gakpo (72′), quien protagonizó una emotiva celebración debido a la muerte de hijo (su pareja tenía 5 meses de embarazo).

    Marruecos no bajó los brazos pese al tanto y encontró, en los minutos de descuento, el empate parcial gracias a un potente cabezazo de Issa Diop (90′+1). Así las cosas, el partido se fue a los suplementarios para conocer al ganador de la llave. Eso sí, los de camiseta blanca estaban motivados por lo que pasó.

    En los tiempos extra, la escuadra de Mohamed Ouahbi pudo ganarlo, pero se encontraron con la figura de Bart Verbruggen para evitar la caída de su arco. Tras ello, todo se fue a la tanda por penales, donde Marruecos terminó imponiéndose 3-2 pese a que arrancó fallando.

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