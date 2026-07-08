    • 8 de julio de 2026 - 11:00

    Tabla de goleadores finalizados los 8vos de final del Mundial 2026 : Messi a la cabeza, seguido de otros "tanques"

    El astro argentino llegó ayer a los 8 goles en el torneo.

    &nbsp;Messi a la cabeza, seguido de otros tanques

     Messi a la cabeza, seguido de otros "tanques"

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    Las grandes estrellas del Mundial 2026 están rindiendo a un nivel superlativo no solamente en juego y resultados, sino también en lo que refiere a registros goleadores. Y es que hasta la pugna por la Bota de Oro se ha convertido en una auténtica guerra.

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    Desde la primera jornada de la fase de grupos, son varios los futbolistas que arrancaron con la sexta marcha metida, en especial un Lionel Messi que no echa el freno ya suma ocho tantos y una asistencia en el campeonato.

    Haaland, con su espectacular doblete ante Brasil, y Mbappé, con su diana ante Paraguay, no sólo ayudaron a sus selecciones a avanzar, sino que alcanzaron los siete goles, situándose por detrás del astro argentino.

    Tras ellos, la batalla por el distintivo de máximo goleador mundialista la aprieta Harry Kane, sumando seis tantos. Por detrás, se mantienen a la estela Dembélé y Oyarzabal, Bellingham.

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