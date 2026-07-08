Universitario visita a Los Tordos, líder del Top 8 Oro en Mendoza

Universitario enfrentará este jueves, 9 de julio, a Los Tordos por la quinta fecha del Regional Cuyano, con el objetivo de continuar su crecimiento.

A Mendoza. Universitario se medirá con Los Tordos en una nueva fecha del Top 8 Oro.

Universitario afrontará este jeuves un nuevo compromiso por el Top 8 Oro del Regional Cuyano cuando visite a Los Tordos, líder e invicto del campeonato. El encuentro, correspondiente a la quinta fecha, se disputará desde las 15.30 en Mendoza. El cotejo será arbitrado por el referee internacional Juan Manuel Martínez.

Además, el quince sanjuanino llega con buenas sensaciones luego de conseguir su primera victoria en el certamen tras imponerse con autoridad por 45-7 frente a Teqüé, un resultado que reflejó el crecimiento del equipo y le permitió sumar confianza de cara a los próximos desafíos. En sus primeras tres presentaciones, Universitario había caído frente a Marista (27-25), Liceo (35-24) y Mendoza RC (33-29), mostrando una evolución sostenida en su rendimiento que buscará ratificar ante uno de los principales candidatos al título.

Los Tordos lidera el Top 8 Oro con puntaje ideal, producto de cuatro victorias consecutivas. Además, es el equipo con mayor cantidad de tries apoyados en lo que va del torneo, consolidándose como el conjunto de mejor presente en la competencia.