El Regional Cuyano vuelve a casa para Universitario y será ante Teqüe de Mendoza

Universitario retomará este sábado su participación en el Regional Cuyano Top 8 Oro cuando reciba a Teqüe Rugby Club de Mendoza, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha del certamen. El partido de Primera se disputará desde las 14.30 horas en la cancha principal del club, mientras que el duelo de Intermedia comenzará a las 13.00 hs.
Luego de una destacada actuación en el Torneo del Interior B, el equipo dirigido por Fernando "Yope" Torcivia volverá a enfocarse en la competencia regional con la ilusión de hacerse fuerte como local y seguir demostrando la identidad de juego que lo caracteriza.
Si bien los resultados todavía no acompañaron, Universitario dejó una muy buena imagen en las primeras tres jornadas, compitiendo de igual a igual frente a algunos de los principales protagonistas del torneo. El equipo cayó ajustadamente ante Marista (27-25), Liceo (35-24) y Mendoza Rugby Club (33-29), mostrando carácter, intensidad y un funcionamiento colectivo que invita a seguir creciendo.
Además, este será el primer compromiso que la "U" disputará en su cancha dentro del Regional, ya que en la fecha inaugural debió trasladar su localía a las instalaciones de Sporting Club Alfiles.
La jornada comenzará con el encuentro de Intermedia, que será dirigido por Federico González, a las 13; mientras que Sebastián López impartirá justicia en el partido de Primera a las 14.30. Ambos encuentros adelantarán su horario habitual para permitir que jugadores, socios e hinchas puedan disfrutar posteriormente del debut de Los Pumas en la Nations Championship.