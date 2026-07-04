El Regional Cuyano vuelve a casa para Universitario y será ante Teqüe de Mendoza

La Uni recibirá este sábado a Teqüe por la cuarta fecha del Top 8 Oro Regional, tras la histórica participación en el Torneo del Interior B.

Regional. Universitario se meterá otra vez en el ruego regional recibiendo a los mendocinos.

Universitario retomará este sábado su participación en el Regional Cuyano Top 8 Oro cuando reciba a Teqüe Rugby Club de Mendoza, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha del certamen. El partido de Primera se disputará desde las 14.30 horas en la cancha principal del club, mientras que el duelo de Intermedia comenzará a las 13.00 hs.

Luego de una destacada actuación en el Torneo del Interior B, el equipo dirigido por Fernando "Yope" Torcivia volverá a enfocarse en la competencia regional con la ilusión de hacerse fuerte como local y seguir demostrando la identidad de juego que lo caracteriza.

Si bien los resultados todavía no acompañaron, Universitario dejó una muy buena imagen en las primeras tres jornadas, compitiendo de igual a igual frente a algunos de los principales protagonistas del torneo. El equipo cayó ajustadamente ante Marista (27-25), Liceo (35-24) y Mendoza Rugby Club (33-29), mostrando carácter, intensidad y un funcionamiento colectivo que invita a seguir creciendo.

Además, este será el primer compromiso que la "U" disputará en su cancha dentro del Regional, ya que en la fecha inaugural debió trasladar su localía a las instalaciones de Sporting Club Alfiles.