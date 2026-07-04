    • 4 de julio de 2026 - 08:20

    Torneo Clausura: Cuatro partidos abren la tercera fecha del certamen

    Este sábado, desde las 16, el Torneo Clausura tendrá acción en Trinidad, Ullum, Rivadavia y Santa Lucía.

    Entonado. Atlético Alianza empezó con todo en el Torneo Clausura y este sábado será local de 9 de Julio. Foto: Tarly Martin.

    Entonado. Atlético Alianza empezó con todo en el Torneo Clausura y este sábado será local de 9 de Julio. Foto: Tarly Martin.

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    Por Ariel Poblete

    Con punta compartida por varios equipos y el certamen recién tomando calor, este sábado se abrirá la tercera fecha del Torneo Clausura con cuatro partidos que se repartirán entre Trinidad, Ullum, Rivadavia y Santa Lucía. La actividad comenzará a las 16 para las Primeras divisiones mientras que a las 14 lo harán en Cuarta División.

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    En el Barrio Atlético, uno de los que arrancó derecho como el Atlético Trinidad será local de FC López Peláez que no pudo ganar como local en la fecha pasada.

    En Ullum, Sportivo Villa Ibañez irá por su recuperación cuando reciba a uno de los que también picó en punta como Colón Junior, que ganó sus dos primeros partidos y viene de golear. Los ulluneros ganaron en el debut pero luego cayeron de visitantes.

    En La Bebida, Sportivo Rivadavia irá por su primera victoria tras dos empates consecutivos cuando reciba al golpeado Juventud Zondina que no ha sumado aún y se compromete fecha a fecha con el descenso.

    Finalmente, en Santa Lucía, en el estadio Del Centenario, Atlético Alianza de gran arranque será local del último subcampeón, Sportivo 9 de Julio que aun no ha podido ganar en este Clausura.

    La fecha se completará el domingo con Sarmiento-Marquesado en Zonda, Carpintería-Atenas Pocito en el Sur pocitano, Desamparados-San Lorenzo de Ullum, en Puyuta y Minero Argentino-Defensores de Argentinos en cancha de Juventud Unida.

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