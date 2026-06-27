Torneo Clausura de fútbol local: segundo capítulo con cinco partidos para este sábado

Segunda fecha del Torneo Clausura con partidos en Marquesado, Colón, 9 de Julio, Ullum y Alto de Sierra.

Ganador. Colón debutó con triunfo como visitante y este sábado recibirá a Sarmiento de Zonda en la segunda fecha del Torneo Clausura.

Una jornada recargada en el calendario del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol porque este sábado se abrirá la segunda fecha con cinco partidos, que comenzarán a las 16. Segunda fecha que se terminará de completar el domingo con los cuatro encuentros restantes.

En la calle Sargento Cabral, Colón Junior que empezó venciendo al campeón Minero, será local del comprometido Sarmiento de Zonda que se hunde en el descenso, con el arbitraje de Lucas Gómez.

En tanto que en el Oeste, Atlético Marquesado que debutó con derrota, irá por su recuperación recibiendo a Atlético Minero que también quiere borrar la derrota de la primera fecha. Mauro Gómez será el juez del partido en cancha de Marquesado.

En Ullum, otro de los que arrancó con derrota como San Lorenzo, recibirá al entonado Deportivo Carpintería que debutó con triunfo ante su gente. Marcelo Cruz será el juez principal de este encuentro.

En el Este, el 9 de Julio de Carlos Biasotti intentará volver a empezar tras la caída ante Sportivo, recibiendo a Rivadavia que igualó como local en el arranque. El árbitro será Darío Montaña.