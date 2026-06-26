    • 26 de junio de 2026 - 20:54

    Cabo Verde empató ante Arabia Saudita e hizo historia: clasificó a 16avos y enfrentará a Argentina

    El debutante Cabo Verde igualó sin goles ante los saudíes y clasificó segundo a la segunda fase donde se enfrentará al campeón del mundo.

    image
    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tras el empate 0-0 ante Arabia Saudita en el Grupo H, Cabo Verde escribió la página más dorada de tu historia, clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y jugará ante la Selección Argentina.

    Leé además

    la seleccion argentina ya conoce a su rival: quien es cabo verde, la gran revelacion del mundial 2026

    La Selección Argentina ya conoce a su rival: quién es Cabo Verde, la gran revelación del Mundial 2026
    viernes clave en la seleccion argentina: de espana, cabo verde o arabia saudita saldra el rival para los 16avos de final

    Viernes clave en la Selección argentina: de España, Cabo Verde o Arabia Saudita saldrá el rival para los 16avos de final

    La derrota de Uruguay frente a España -por 1-0 gracias a un gol de Alex Baena con complicidad de Fernando Muslera- le permitió al elenco africano obtener el boleto a la próxima ronda como segundo del grupo, a pesar de contar con solamente tres puntos. Si bien dominó las acciones, jamás pudo tener la efectividad necesaria para trasladar dicha diferencia al tanteador.

    Luego de este histórico empate, Cabo Verde -en su primera participación en una Copa del Mundo- quedó en el segundo lugar del Grupo, siendo superado únicamente por España, que finalizó con siete unidades. Así, se ganó el derecho a enfrentar al seleccionado de Lionel Scaloni, el próximo viernes 3 de julio, a partir de las 19.00 en el Hard Rock Stadium de Miami. Su rival, en cambio, quedó eliminado en la fase de grupos del Mundial 2026, tras dos empates y una derrota.

    Síntesis Arabia Saudita vs Cabo Verde

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    la calculadora de argentina para saber el rival por 16avos de final: espana, uruguay, cabo verde o arabia saudita

    La calculadora de Argentina para saber el rival por 16avos de final: España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita

    fracaso celeste de punta a punta: uruguay cayo ante espana y quedo eliminada del mundial

    Fracaso celeste de punta a punta: Uruguay cayó ante España y quedó eliminada del Mundial

    Por Redacción Diario de Cuyo
    confirmado: scaloni anuncio que messi sera suplente ante jordania y anticipo cambios en la seleccion argentina

    Confirmado: Scaloni anunció que Messi será suplente ante Jordania y anticipó cambios en la Selección argentina

    Por Redacción Diario de Cuyo
    asi quedaron los cruces de 16avos de final del mundial: dias, horarios y la agenda de los partidos

    Así quedaron los cruces de 16avos de final del Mundial: días, horarios y la agenda de los partidos

    Por Redacción Diario de Cuyo