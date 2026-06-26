Cabo Verde empató ante Arabia Saudita e hizo historia: clasificó a 16avos y enfrentará a Argentina

El debutante Cabo Verde igualó sin goles ante los saudíes y clasificó segundo a la segunda fase donde se enfrentará al campeón del mundo.

Tras el empate 0-0 ante Arabia Saudita en el Grupo H, Cabo Verde escribió la página más dorada de tu historia, clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y jugará ante la Selección Argentina.

La derrota de Uruguay frente a España -por 1-0 gracias a un gol de Alex Baena con complicidad de Fernando Muslera- le permitió al elenco africano obtener el boleto a la próxima ronda como segundo del grupo, a pesar de contar con solamente tres puntos. Si bien dominó las acciones, jamás pudo tener la efectividad necesaria para trasladar dicha diferencia al tanteador.

Luego de este histórico empate, Cabo Verde -en su primera participación en una Copa del Mundo- quedó en el segundo lugar del Grupo, siendo superado únicamente por España, que finalizó con siete unidades. Así, se ganó el derecho a enfrentar al seleccionado de Lionel Scaloni, el próximo viernes 3 de julio, a partir de las 19.00 en el Hard Rock Stadium de Miami. Su rival, en cambio, quedó eliminado en la fase de grupos del Mundial 2026, tras dos empates y una derrota.