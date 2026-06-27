Franco Colapinto terminó 14° en la última práctica del GP de Austria y espera por la Sprint

El piloto argentino tuvo una mejora en los últimos minutos de la tanda y registró un tiempo de 1m08s394 en el circuito del Red Bull Ring.

La última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Austria tuvo a George Russell (Mercedes) ganándole la pulseada a su compañero de equipo Kimi Antonelli y finalizó como el más rápido en la FP3 del GP de Austria. El podio lo cerró Lewis Hamilton, de Ferrari. Franco Colapinto, por su parte, culminó 14°, a 1.298 del líder.

George Russell fue el protagonista de la jornada al quedarse con el mejor tiempo de la FP3, superando a Kimi Antonelli por apenas 38 milésimas en una tanda marcada por los cambios constantes en la tabla de posiciones y por la diferencia mínima entre los principales contendientes.

El rendimiento de los neumáticos resultó determinante a lo largo de la práctica. Los equipos optaron por diferentes estrategias: algunos pilotos, como Franco Colapinto, salieron temprano con compuestos blandos nuevos para buscar referencias de cara a la clasificación, mientras que otros, como Sergio Pérez, priorizaron rodar con medios usados antes de montar los blandos al final. Esta variedad de enfoques quedó reflejada en la fluctuación de los tiempos y las posiciones durante la hora de trabajo.

En el caso de Colapinto, su actuación permitió ver avances en comparación con el viernes. El piloto argentino se ubicó finalmente en el 14° lugar, tras varias salidas a pista y mejoras progresivas de sus registros. En cambio, Checo Pérez debió conformarse con el 19° puesto, luego de una sesión en la que su equipo priorizó el rodaje y la recolección de datos con el monoplaza.

La disputa por los primeros puestos se mantuvo abierta hasta los últimos minutos de la tanda. Russell logró desplazar a Antonelli del primer lugar con una vuelta de 1m07s096 en su último intento, mientras que Lewis Hamilton y Charles Leclerc se mantuvieron cerca en la tabla, mostrando un equilibrio entre Mercedes y Ferrari. Por detrás, nombres como Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri también se sumaron a la lucha por las posiciones de privilegio.