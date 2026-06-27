Argentina se mide ante Jordania y el deporte sanjuanino opina: rotación aprobada y Mundial paso a paso

Se viene Jordania y con todo ya dicho para Argentina en la primera parte del Mundial, en San Juan se palpita la nueva presentación del campeón del mundo para este sábado. Opiniones bien sanjuaninas que remarcaron el oportunismo de la rotación, los cuidados especiales para Messi y la proyección de un gran final en este Mundial.
Ricardo Dillon, entrenador y actual asesor de la Secretaría de Deportes coincidió con el goleador Cristian Pérez, que festejó 15 años del ascenso en Tucumán con Desamparados, en la necesidad de rotar, de cuidar piernas y de proteger a Messi, mirando a la fase Final donde de verdad empieza el Mundial. Por su lado, la consagrada Viviana Chávez, atleta olímpica, prefirió remarcar las cualidades de Argentina como campeón defensor para anticipar un gran Mundial en la parte decisiva.
RICARDO DILLON (Entrenador)
"Me parece bien la rotación aunque algunos jugadores deben estar siempre. Es necesaria para llegar de mejor manera al play off porque se necesita plantel completo. Para la primera etapa de los 16vos. de final preferiría un rival débil, lógicamente, pero hay que ganarle al que sea. En lo que respecta a la preparación de los partidos y la puesta en cancha, me llamó la atención que la mayoría de los equipos tienen un buen trabajo. He visto muy poquitos equipos flojos, la mayoria de los trabajos están globalizados y son difíciles de vencer para el que sea. Me deja tranquilo lo que propone Argentina en cada partido, en cada detalle. El cuerpo técnico sabe lo que quiere, el plantel lo asume de inmediato y el liderazgo genial de Messi hace todo posible. Hay que confiar en este trabajo y disfrutar lo que nos dan partido a partido'.
CRISTIAN PÉREZ (Ex-futbolista)
"Es el momento indicado para la rotación porque hay que darle minutos a los jugadores que no venían jugando porque en 16vos. y 8vos. tenes que tener a todos a full. Los necesitas con ritmo. Es acertado hacerla. En lo que vi del Mundial, ahora todo se ha equiparado mucho y más que nada en la parte física. Los casos de Cabo Verde, Japón o Corea mismo a los que les está yendo bien, no es casualidad. Evolucionaron desde lo físico y equipararon eso y se hace difícil para el que sea poder ganarles. En lo personal, respecto de Messi ante Jordania, yo creo que no es necesario arriesgarlo, si darle minutos por el ritmo pero mejor resguardarlo para lo que se viene. Pero Argentina está en ese camino a la gloria que manda ir paso a paso y seguro. Soy muy optimista porque se que va a estar en la pelea grande otra vez'.
VIVIANA CHÁVEZ (Atleta olímpica)
"Tengo la mejor opinión de esta Argentina. Somos campeones del mundo no por casualidad sino que hay un equipo con nivel, que evoluciona Mundial tras Mundial. Esa mochila de ser campeón no es para cualquiera y defender la corona no es para cualquiera. Es para valientes y lo hacen muy bien. Lo veo a un Messi mas seguro, capaz de sobreponerse a errores. Un equipo muy consolidado, encaminado a hacer un gran Mundial. Lo que más me sorprende es el aliento argentino. Es algo fantástico, por lo que muestra al mundo de la cultura argentina y eso habla bien de nuestros sentimientos. Respecto de los rivales futuros, creo que sea el que sea, Argentina siempre se pone a la altura pero viendo lo que hay, equipos muy duros como Francia seguramente habrá respuestas. Hay otros factores que juegan más allá de la calidad, de la preparación, los imponderables pesan y Argentina logró superarlos como en Qatar tras aquel arranque fallido contra Arabia. Eso es lo mejor del equipo. Vamos camino a hacer un gran Mundial cuando arranque la fase decisiva y eso reconforta".