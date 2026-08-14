San Juan es sede del "Cordillera Quad": el primer encuentro nacional de quadskate en Pocito

San Juan se convierte este fin de semana en el epicentro nacional del patín sobre cuatro ruedas con la realización del Cordillera Quad, el primer encuentro nacional de quadskate. El evento, que cuenta con el firme respaldo del Gobierno provincial a través de la Secretaría de Deporte, reúne a riders provenientes de distintos puntos de Argentina.

Salud lanza una campaña de donación de sangre en cada ministerio de San Juan: el objetivo es llegar a 800 donantes mensuales

El punto de encuentro es el moderno Skatepark Olímpico de Pocito, un escenario de jerarquía que durante tres jornadas (del 14 al 16 de agosto) albergará una intensa agenda de actividades abiertas tanto para deportistas como para las familias sanjuaninas que deseen acercarse a conocer la disciplina.

La propuesta busca promover disciplinas emergentes y generar espacios de integración para todas las edades. Las actividades se estructuran de la siguiente manera:

Viernes 14: Las puertas abrieron a las 11:00 con pista libre. Por la tarde se destacan la clase destinada a las infancias (13:00), el taller de armado de patín (15:30) y la clínica de saltos y giros (17:00), cerrando con la proyección de videoparts.

Sábado 15: La jornada arrancará a las 11:00 con una sesión de stretching y una capacitación sobre bordes y barandas. A partir de las 13:00 se pondrán en marcha las esperadas competencias de Street en categorías Infancias, Intermedio y Avanzado, coronando el día con demostraciones de riders invitados.

Domingo 16: El cierre estará centrado en la modalidad Bowl. Incluirá clases magistrales, competencias por niveles desde el mediodía, una presentación especial de la Escuelita Quad-Roller Skate San Juan (14:30) y la coronación con la entrega de premios.

San Juan, polo de eventos deportivos nacionales

La llegada de este certamen refuerza la estrategia del gobierno provincial de diversificar la agenda deportiva, abriendo las puertas a disciplinas urbanas y contemporáneas que convocan a un público joven y federal.

Desde la organización recordaron que todas las actividades son con entrada libre y gratuita, convirtiendo al Skatepark Olímpico de Pocito en un gran punto de recreación, encuentro y fomento del deporte en la provincia.