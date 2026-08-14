Orrego anunció en Iglesia la construcción del primer parque solar híbrido comunitario

Durante su recorrida por el departamento inauguró un centro de rehabilitación pediátrico y visitó obras viales clave

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El gobernador Marcelo Orrego encabezó una intensa jornada en Iglesia, donde desplegó un combo de anuncios e inauguraciones y realizó una recorrida por distintas obras clave para el departamento y que beneficiarán además a todos los sanjuaninos. En este contexto anunció la construcción del primer parque solar híbrido comunitario de San Juan, un proyecto histórico financiado con el Fideicomiso Minero Veladero (Fase VI) que incorporará por primera vez un sistema de almacenamiento con baterías de litio a gran escala (BESS) de 30 MWh y 10 MW de potencia fotovoltaica.

Bajo la premisa de que "la energía que se genera en Iglesia se queda en Iglesia", la obra reforzará el sistema eléctrico local beneficiando a los vecinos de la zona. Además inauguró el nuevo Centro de Acompañamiento y Rehabilitación Integral Pediátrico (CARIP) en Rodeo, un espacio refuncionalizado de más de 150 m² equipado para brindar atención integral en salud infantil.

Por otro lado, recorrió e inspeccionó el avance de la obra que contempla la intervención de la intersección entre la Ruta Nacional N°150 y la Calle Enrique Paoli. Esta última vía es de gran importancia para la localidad, ya que constituye una salida directa desde su centro hacia la ruta nacional, permitiendo así el acceso tanto a Jáchal como a la capital provincial. Luego se dirigió a la obra que se ejecuta en la intersección entre la Ruta Nacional N°150y la Ruta Provincial N°405 (Calle Santo Domingo) Este. Esta última es de gran importancia para la localidad, dado que la misma representa el acceso a la zona céntrica, donde se concentran los principales comercios, y representa además una vía de conexión hacia el Dique Cuesta del Viento, uno de los principales atractivos turísticos del departamento.

A esto se sumó un recorrido por la obra intervención de la intersección entre la Ruta Nacional N°150 y la Ruta Provincial N°430. Esta última es de gran importancia para la localidad, dado que la misma representa una vía de conexión con otras localidades del departamento como Angualasto, Malimán y Colangüil, así como también, una vía de acceso a emprendimientos mineros de la región.

Cabe destacar que estas obras viales se están ejecutando conforme a actas complementarias suscriptas entre el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energías y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Proyecto Fase IV-Veladero.