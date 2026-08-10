San Juan se hará cargo de cinco rutas nacionales: qué caminos quedan bajo gestión provincial

El gobernador Marcelo Orrego firmó con Nación un convenio por 20 años que permitirá a San Juan financiar, mantener y ejecutar obras en tramos estratégicos de las rutas nacionales.

San Juan asumirá la gestión integral de distintos tramos de cinco rutas nacionales consideradas estratégicas para la provincia. El acuerdo fue firmado este lunes en Casa Rosada por el gobernador Marcelo Orrego, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y tendrá una vigencia de 20 años.

El convenio establece que la Provincia tendrá a su cargo el financiamiento, conservación, mejoramiento, mantenimiento y ejecución de obras en las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149. También contempla intervenciones sobre el Nudo Vial que conecta las rutas 40 y A014.

La medida implica un cambio en el esquema de administración de estos corredores, que continuarán formando parte de la Red Vial Nacional, aunque será San Juan la encargada de llevar adelante las tareas necesarias para garantizar su conservación y mejorar su infraestructura.

De esta manera, la Provincia podrá avanzar con obras y trabajos de mantenimiento sobre corredores clave para la conectividad de San Juan, tanto para el tránsito interno como para la vinculación con otras provincias y zonas productivas.

Uno de los puntos centrales del convenio es que San Juan deberá afrontar el financiamiento de las intervenciones que se realicen en los tramos incluidos en el acuerdo.