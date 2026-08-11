    • 11 de agosto de 2026 - 08:28

    Educación digital en San Juan: el Gobierno sumará otras 50.000 netbooks mediante un nuevo acuerdo con UNOPS

    La adquisición tendrá un costo en orden a los 11 millones de dólares.

    Reimplantaron el arancel a la importación de notebooks
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    Educación digital en San Juan: el Gobierno sumará otras 50.000 netbooks mediante un nuevo acuerdo con UNOPS

    Educación digital en San Juan: el Gobierno sumará otras 50.000 netbooks mediante un nuevo acuerdo con UNOPS

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    El plan de modernización tecnológica que impulsa la gestión del gobernador Marcelo Orrego sumó un nuevo y estratégico capítulo. A través de una segunda adenda al convenio firmado originalmente con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), el Ejecutivo provincial acordó la incorporación de 50.000 nuevas netbooks exclusivas para alumnos de establecimientos educativos de la provincia.

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    La operación demanda una inversión de 10.874.142 dólares (equivalentes a unos 16.528.695.840 pesos, calculados según la cotización cambiaria de referencia), lo que eleva la cifra global del programa tecnológico a 24.538.691 dólares, según publicó el portal 0264 Noticias.

    El vínculo contractual entre el Gobierno de San Juan y el organismo internacional comenzó a gestarse en diciembre de 2024. En aquella primera etapa, el acuerdo estipulaba la compra de 25.000 equipos para estudiantes, 5.423 dispositivos orientados al cuerpo docente y 761 licencias de software educativo Microsoft 365 A3, por un total de 8.111.036 dólares.

    Meses más tarde, hacia finales del año pasado, se firmó la primera ampliación para incorporar otras 19.000 netbooks destinadas a alumnos, 1.500 para profesores y 475 licencias adicionales, requiriendo una partida de 5.540.929 dólares.

    Con este flamante segundo anexo —la Adenda N°2—, el lote de 50.000 computadoras se convierte en el volumen más grande adquirido en una sola tirada, sumándose a los cupos anteriores para totalizar un parque informático superior a las 100.000 unidades distribuidas en las aulas sanjuaninas.

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