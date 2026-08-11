Ania Banchig y Flor Carmona, las voces sanjuaninas de Los Nocheros

Una vez más, cuando Los Nocheros lleguen a San Juan -será el 22 de agosto, en el show con el que celebran sus 40 años- sus dos coristas no estarán como en casa, sino literalmente, en casa. Ania Banchig y Flor Carmona son las dos sanjuaninas que forman parte de la familia nochera.

Bien instaladas dentro del combo salteño, donde les han tomado profundo cariño y en el que se sienten a gusto; las cantantes acomodan sus proyectos personales a las actuaciones con el destacado conjunto, un número puesto en las grandes vidrieras folclóricas del país.

De cara a una nueva visita a la provincia, Mario Teruel le contó a DIARIO DE CUYO cómo fue que ambas ingresaron a las filas del grupo.

“Nosotros acá tenemos una cantora y coach muy grosa acá en Salta, que es la Pato Pacheco. Cuando se fue el Quique (Teruel) decidimos no armar el cuarteto, pero sí incorporar un coro, de esa manera armáramos toda la parte armónica de siempre de Los Nocheros. Pato hizo arreglos fantásticos que me recoparon, con un toque de internacionalidad que nos gustaba mucho. Pero le dije ¿de dónde saco la gente para cantar esto? Porque tenía que ser gente muy copada, que cantara pop, jazz, folclore… “, comenzó a relatar Teruel. “A mí me resultaba muy difícil acá en Salta encontrar gente, porque hay tremendas cantoras, pero ya tienen su proyecto de canto solista. Ahí es donde la Pato Pacheco me la recomienda a Ania Banchig, y entra ”, sumó.

La siguiente incorporación fue Jimena, hija de Mario, quien estuvo unos meses , pero finalmente le dijo a su padre que no podía seguir, por compromisos familiares.

“Y bueno, le he preguntado a la Ania a quién tenemos para que venga, ya conociendo todos cómo había que cantar, y me dijo: ‘yo tengo una sola persona, que aparte de que canta todo lo que necesitás, es una excelente persona, una gran amiga. Entonces, listo, le dije que me mande la voz grabada, así con el teléfono nomás, que es lo que necesitaba; y cuando me mandó el audio la Florencia, el color de voz que tiene, la afinación… yo realmente me deleito cuando la escucho cantar. Es muy lindo de poder compartir con gente así, nosotros muy agradecidos”, relató Mario, quien no tiene pretensiones de exclusividad.

“Cuando grabamos cosas, cuando estamos ensayando, de verdad que me maravillo con las chicas, porque son cantoras muy profesionales, afinan como la gran puta y eso hoy día es muy difícil de encontrar, que son buenas personas y grandes artistas también. Además, Flor tiene un proyecto propio muy bonito, Ania también tiene sus cosas... eso también lo valoro muchísimo, porque vienen con toda su experiencia, con toda la capacidad a hacer la segunda línea nuestra, a hacer que las cosas suenen mejor. Es muy lindo de poder compartir con gente así, que puede dividir, porque, por lo general, siempre te dicen ‘no, me dedico a mi proyecto’. Así que, agradecidos”, dijo al respecto Mario. Y se explayó: “Y bueno que nosotros podamos ser un canal también, para todos los chicos que quieran tener sus caminos, para eso estamos”.

Ania y Flor, en escena junto a Los Nocheros

San Juan por su sangre

Para el Nochero, esta “cuota sanjuanina bien polenta” de la banda, no es pura casualidad. Sucede que su mamá, Olinda Mirta Figueroa, también era sanjuanina, y para él, hay algo en de ella en todo esto.

“Yo creo que es parte del tejido de la vida, es la sincronicidad y todo es perfecto. No es porque sí nomás. Encima Ania vivía en Buenos Aires, nada que ver, y no imaginé llegar después, por Ania, a Flor, otra sanjuanina… Por eso digo que no es casualidad”, sumó Mario, quien precisó que Olinda nació en San Juan porque su padre era ferroviario, y si bien se fueron cuando ella era pequeña, “algo quedó ahí”.

“Para mí San Juan es muy bonito. Yo siento que a mí, de verdad, me acuna. Yo me siento abrazado por San Juan y por los sanjuaninos”, cerró uno de los fundadores de Los Nocheros.