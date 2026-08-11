Mario Teruel, de Los Nocheros: "Nosotros tenemos ganas de 'campeonar' siempre"

Los Nocheros llegarán a San Juan el próximo 22 de agosto para presentar "40 años - El show" en el Teatro del Bicentenario . El concierto repasará los grandes hits de su histórica trayectoria folclórica. La agrupación salteña interpretará alrededor de 35 canciones en un espectáculo continuo de más de una hora y media.

De cara a esta nueva visita, Mario Teruel dialogó con DIARIO DE CUYO y habló de la vigencia del grupo, donde ya convergen tres generaciones. En ese tren, contó que, aunque sus gargantas están "trajinadas”, continúan “recontrasúpersonadoras” y afirmó que el combo mantiene intacta la frescura renovándose junto a nuevas figuras y adaptándose a los tiempos actuales.

- El show tiene cancio-nes de distintas épocas ¿lo viven como una radiografía, como una sucesión de postales de su historia?

- Ah, mirá, qué lindo que lo has dicho, te lo voy a robar, porque así, es como una radiografía y postales de Los Nocheros... Quedó bárbaro, porque sí, hay un repaso de esas canciones que no solamente a la gente le han gustado, sino que han marcado algún momento, como Del gris al azul, o Al rojo vivo, que son canciones del primer disco, que comenzaron a pegar porque la gente se las pasaba boca en boca en una guitarreada, o por cassette. Mirá, en esa época, el amigo Pascar, que era sonidista, nos armó en su casa el primer demo. No existía lo digital, se grababa analógicamente, entonces, pensar en un disco para nosotros era imposible. Nosotros grabamos las canciones que teníamos, porque la sobrina de él, que estudiaba en Córdoba, nos pidió que se quería llevar un cassette con nuestras canciones. Entonces le dimos ese cassette, con todas las canciones que luego fueron el primer disco y esta chiquita lo ha hecho copiar, a quién sabe qué cantidad de amigos en Córdoba. El cassette ese comenzó a pasar de mano en mano y nosotros no podíamos creer que el disco no había salido y había un montón de lugares que conocían esas canciones, porque de Córdoba se ha ido desparramando a diferentes provincias, por los estudiantes... Entonces, ¿te imaginas que son muchas las canciones y atrás de cada una hay muchas historias. Y hoy día ya tenemos tres generaciones cantando las canciones nuestras. A mí me pasa que ya hace 20 años que canto con Álvaro y ya lo tengo también tocando, cantando a mi nieto. Santino. Entonces ahí es donde ya digo, caramba, son tres generaciones cantando mi canción. Y eso para nosotros es una cosa soñada, ver todas estas cosas que están pasando con esas mismas canciones…

- Y sí, porque es imposible sentir lo mismo. Imposible. Estas gargantas, en el caso de Rubén y la mía, son gargantas trajinadas, gargantas gastadas, aunque recontrasúpersonadoras todavía. Entonces, todo cambia. Y hoy en día tratamos de darle su tiempo a cada show, a cada canción, no solo porque estamos más grandes, sino, porque, aunque la cosa está difícil, la gente nos hace sentir que nuestra música es un elemento de primera necesidad. Y, además, por lo menos desde que nosotros hemos salido, el folclore está incorporado ya en muchas de las changadas, y no es que elijan dejar de escuchar otra música, sino que saben que en el menú hay otra posibilidad que también les gusta mucho.

- Ustedes han sido parte de esta “renovación” del folclore, arriba y abajo del escenario…

- Estamos hablando esto constantemente con Víctor Hugo Godoy, porque estamos haciendo una zamba muy bonita de Cosquín que va a salir muy pronto, con los 4 de Córdoba. Víctor, que tiene 81 años y que anda más entero que nosotros, me decía eso, que cuando nosotros hemos salido, a ellos les asombraba cómo se explotaron los festivales y que comenzaron a ligar gracias a nosotros. Y ahora, gracias a este reverdecer, desde las expresiones nuevas hasta la necesidad de la gente, viene a servirnos a todos nosotros. En un momento dado, lo de nosotros era osado, loco, transgresor, pero ahora ya está en los oídos de la gente de hace mucho tiempo.

- Bueno, ahora son ustedes los referentes de las nuevas generaciones…

- Es muy gracioso, porque más que referente todos estos chicos, los traperos, los raperos, los reggaetoneros, los cumbieros, nos han hablado, más que por referentes, por legendarios. Entonces, guau… no me gusta (risas). La vez pasada, cuando nos han dado el premio a la trayectoria allá en los Gardel, digo puta che, si yo siento que todavía es recién….

Los Nocheros llegan a San Juan en gira nacional

- Y han pasado 40 años…

- Bueno, nosotros estamos este año con todas estas canciones que hemos armado el repertorio del show, que creo que lo vamos a grabar y posiblemente hagamos un disco. Y a eso le estamos sumando que tenemos ahí en la gatera varias canciones nuevas, que hemos hecho con chicos que hoy día componen para todo el jet set, como La Joaqui. Bueno, nos han pedido que compongamos con ellos, ha sido muy linda la propuesta. Nos han metido en “el camp”, como le dicen, para nosotros era todo nuevo. Se vinieron para Salta, almorzábamos en la casa de Rubén y le metíamos hasta las 9, 10 de la noche con los changos, algo a lo que no estamos acostumbrados. Y bueno, estamos aprendiendo y nos encanta.

- Lejos de dormirse en los laureles, siguen remando…

Lo que pasa es que nosotros aprendemos muchísimo de esto. Siempre me acuerdo de mi papá, que me decía de que uno, para poder conversar con los hijos, para tener comunicación con los chicos, tiene que hablar el idioma de ellos. Bueno… Y esto que estamos aprendiendo con todos estos chicos nos asombra…

- Hay pasado, presenste y, por lo que se ve, hay futuro…

Por supuesto, sí, más allá de que nosotros nunca hemos sido de andar pendientes del futuro, porque la música es como el fútbol, es presente: si saliste campeón la vez pasada, ahora hay que buscar salir campeón de nuevo ¿no?; y nosotros tenemos ganas de “campeonar” siempre. ¿Por qué? Porque la gente nos escucha, nos da bola, nos apoya. Y sabe que, aunque cantemos las mismas canciones que quiere escuchar, siempre hay un toque nuevo en la parte musical, siempre hay algún arreglito, porque eso también a nosotros nos gusta y nos divierte. Y así es el contrato, no, el día a día.

La cita con Los Nocheros