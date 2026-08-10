FestiBach: la magia del Barroco vuelve a San Juan

Una nueva edición de l FestiBach de invierno llegará a San Juan los próximos 15 y 16 de agosto , con la dirección de Guillermo López. El evento desplegará dos jornadas dedicadas al genio del Barroco en la Escuela Normal Sarmiento y la Cripta de la Catedral , ofreciendo una experiencia musical única con artistas locales e invitados.

La primera entrega se desplegará bajo el título Motetes y conciertos para viola y violín . El programa comenzará con tres piezas que abordan el coral protestante en la música alemana. “Las chicas que fueron las participantes de la Masterclass que dio vez pasada la cantante alemana Sibila Rubens van a participar cantando las melodías de los corales en tres obras que vamos a hacer en la primera parte, que son los motetes”, detalló López a DIARIO DE CUYO. Las obras elegidas para este tramo vocal son el motete Jesu, meine Freude, el Kyrie y Vor deinen Thron tret ich hiermit, su emblemática creación póstuma.

La segunda parte instrumental del sábado incluirá piezas para violín, viola y el Tercer Concierto Brandenburgués para orquesta de cuerdas completa. “Bach compuso seis conciertos brandenburgueses muy interesantes, muy variados en su instrumentación y este concierto es muy conocido. Es muy importante que los chicos de la Orquesta Escuela ya lo puedan estar tocando en este nivel, porque es una pieza compleja ”, expresó López, quien agregó que actuarán como solistas Pablo Calderón (viola) y Antonella Vila Vallejo (violín).

A su vez, el ensamble abordará un extracto de El arte de la fuga , obra monumental que se presentará por entregas, hasta completarla. “Es como encarar el Everest, iremos subiendo de campamento en campamento para llegar a la cumbre un día”, ilustró.

El domingo 16, la cita será en la Cripta de la Catedral al término de la misa. Allí se presentará un repertorio de cámara enfocado en Johann Sebastian Bach y sus hijos, Carl Philipp Emanuel y Johann Christian. El concierto contará con la participación especial de los instrumentistas mendocinos Mario Masera -en clavecín- y Lucas Ramallo, quien ejecutará la flauta traversa barroca de madera.

La música barroca volverá a sonar en San Juan, a mediados de agosto

El encuentro cuenta con el respaldo del Ministerio de Turismo y Cultura mediante el sistema de Mecenazgo, y el patrocinio de Óptica Barbieri y Medical Center.

FestiBach: un gran desafío, dos direcciones

A la hora de reflexionar sobre el impacto y valor del FestiBach en la provincia, López remarcó el carácter inédito de gran parte del repertorio interpretado.

“Desde que yo comencé con este proyecto en el 2018 ya hemos hecho un montón de obras en primera audición para San Juan y unas cuantas en primera audición para Argentina”, afirmó el director, quien subrayó que se trata de un aporte valioso a la escena local y nacional.

“Es que las orquestas de todo el país están como muy cómodas en el repertorio que va del clasicismo al postromanticismo, pero todo lo que está antes y después no se hace mucho, porque, para empezar, los músicos no conocen esos códigos”, explicó López, quien apuntó que el “choque cultural” y la “complejidad técnica del lenguaje barroco” representan desafíos centrales para los intérpretes formados en tradiciones más tardías.

Además, agregó la exigencia que implica cantar en alemán: “El idioma es una barrera importante, es difícil cantar en alemán y que suene a alemán”, expresó.

Por eso, para el músico sanjuanino radicado en Alemania, la misión del encuentro tiene dos objetivos: acercar este repertorio a las audiencias y, a su vez, “la posibilidad de poner a los chicos de la Orquesta Escuela en contacto con esta música, que es un enriquecimiento muy importante, porque justamente no tienen la opción de hacerlo en el medio local”, valoró López.

Días barrocos en San Juan

Sábado 15 de agosto