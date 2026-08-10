"Poetas y Delincuentes" se despide de las tablas sanjuaninas con su confesionario teatral y musical

Luego de tres funciones más que exitosas, la propuesta dirigida por Daniel Zalazar se despide con una última entrega. Los detalles de la función teatral.

El pasado 3 de julio estrenaba “Poetas y Delincuentes”, una propuesta teatral escénica dirigida por Daniel Zalazar que llevó a 12 artistas sanjuaninos a compartir un recital poético performático. Tras tres funciones que fueron renovando el público, la obra se despide de las tablas sanjuaninas con una última función.

"Poetas y Delincuentes" es una fiesta teatral en la que un grupo de actrices y actores se preparan para ofrecer un recital performático. En escena sienten, confiesan, leen, cantan, bailan, brindan y delinquen, mientras buscan "el oro de la escena": ese instante de verdad capaz de conmover tanto a quienes actúan como a quienes observan.

Cada personaje tiene una historia, y cada historia marca un proceso, una vivencia, una anécdota donde la poesía, la actuación, la literatura y la música en vivo son partes del cóctel teatral que podrá disfrutar por última vez el espectador local. “Este grupo de lo más heterogéneo va por su cuarta función y por ahora, hay que decirlo, es la última. No tenemos más fechas programadas. No sabemos cuánto más durará la delincuencia, ni cuánto más puede sostenerse la poesía. La vida es efímera, hoy es hoy, la oportunidad es ahora”, precisaron desde el grupo.

Uno de los rasgos distintivos de la puesta es la presencia de una banda integrada por miembros del propio elenco, que interpretan música en vivo durante toda la función. Ese universo sonoro se desarrolló en paralelo al trabajo actoral y terminó convirtiéndose en un componente fundamental del espectáculo, siendo la distinción que le da un toque especial a la propuesta, abriendo todo un mundo sonoro tanto para los artistas como para los espectadores.

El grupo, que nació dentro del Club de Actuación que comenzó con sus entrenamientos escénicos en abril de este año, está integrado por Erica Fernández Simonazzi, Agustín Hierrezuelo, Kike Villafañe, Fernanda Espejo, Marcus Garcés, Guadalupe Herrera, Marcelo Olivero, Celina Carrizo, Simón Molina, Ana Guirado, Daniel Zalazar y Rocío Pérez Battias. La puesta cuenta con diseño de luces de Fernando “Jáchal” Torres y la producción del Club de Actuación, Cooperativa Teatro de Arte, el Invernadero Teatro y Vinito, vinos y tapas.