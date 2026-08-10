Convocatoria para artistas: obras de Joel Salinas

El pintor y dibujante sanjuanino comparte con los lectores parte de su universo, cargado de tensión, misterio y elementos oníricos.

Joel Salinas Nacido el 14 de septiembre de 1985 en San Juan, estudió Licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Nacional de San Juan. Se desempeña como ilustrador profesional, con experiencia en pintura y dibujo tradicional y digital. Ha trabajado en ilustración editorial y proyectos para la industria del entretenimiento, colaborando con estudios y creadores de contenido internacionales.

Desarrolla piezas de fantasía, ciencia ficción y narrativa visual. Su enfoque combina técnica digital con una búsqueda estética influenciada por el simbolismo, la narrativa y la construcción de mundos.

Actualmente desarrolla proyectos personales y propuestas pedagógicas vinculadas a la enseñanza del dibujo para adultos.

Las obras ⇒ CONVOCATORIA ABIERTA Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.

Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.