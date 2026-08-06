Tintas de la U, la Fiesta del Libro universitaria y una convocatoria abierta a editoriales, investigadores y proyectos de San Juan

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) de Mendoza abrió la convocatoria para participar como expositores en Tintas de la U – Fiesta del Libro , un encuentro que busca poner en valor la producción escrita de la comunidad universitaria. La inscripción permanecerá abierta hasta el 23 de agosto y está destinada a editoriales, revistas, bibliotecas, investigadores, docentes, autores y proyectos culturales vinculados al ámbito académico, siendo una oportunidad ideal para que se sumen desde San Juan.

La propuesta, organizada por la Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo (EDIUNC), la Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras (EdiFyL), el Área de Revistas Científicas y Académicas (ARCA), el Sistema Integrado de Documentación (SID) y la Biblioteca de esa facultad, recupera el espíritu de la primera Fiesta del Libro realizada en Mendoza en 1926, al cumplirse cien años de aquel acontecimiento histórico. El objetivo es fortalecer y dar visibilidad a la producción editorial, científica y cultural que se genera dentro de las universidades.

Entre las metas del encuentro figuran promover el intercambio entre autores, editoriales, bibliotecas e investigadores, impulsar la circulación de publicaciones académicas y del patrimonio documental, además de generar espacios de reflexión sobre los procesos de producción escrita e integrar expresiones artísticas que amplíen el alcance cultural de la iniciativa.

Además de las actividades académicas y culturales, durante las cinco jornadas funcionará una Feria del Libro Universitaria, destinada a la exhibición y comercialización de publicaciones académicas, científicas, educativas, literarias y culturales. Podrán participar universidades públicas y privadas, editoriales universitarias, autores independientes de la comunidad universitaria, librerías especializadas y distribuidores de recursos bibliográficos.

Requisitos para aspirar a Tintas de la U, la Fiesta del Libro en Mendoza

Las personas, equipos o áreas interesadas podrán presentar sus propuestas mediante correo electrónico a [email protected], indicando en el asunto el eje el que se propone participar.

Cada presentación deberá incluir:

Nombre y apellido y DNI del participante o de los integrantes del equipo, según corresponda.

Título profesional o área de actividad en la que se desempeña el participante o los integrantes del equipo, según corresponda.

Institución, organización o grupo de pertenencia, indicando su denominación y la dependencia correspondiente, si aplica.

Título de la actividad.

Breve descripción de la actividad, de hasta 150 palabras.

Número de contacto

Es importante recordar que los interesados tienen tiempo hasta el domingo 23 de agosto, fecha en la que se cerrará la convocatoria. Las propuestas serán evaluadas por el por el Comité Organizador, quien determinará sus posibilidades de ingreso en la programación.

Cómo sumarse a Tintas de la U, la Fiesta del Libro en Mendoza

Quienes deseen presentar actividades o solicitar un stand deberán enviar su propuesta al correo [email protected], indicando el eje temático correspondiente o, en el caso de la feria, consignando en el asunto "Feria del Libro Universitaria". La presentación deberá incluir los datos personales o institucionales, una descripción de la propuesta de hasta 150 palabras y un contacto telefónico. Todas las postulaciones serán evaluadas por el Comité Organizador, que definirá su incorporación a la programación oficial.

El evento se realizará del 7 al 11 de septiembre y la entrada será libre y gratuita tanto para el público como para los expositores seleccionados, quienes además recibirán un certificado oficial de participación expedido por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo.