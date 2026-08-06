    • 6 de agosto de 2026 - 06:44

    Tocada Infernal: el rock independiente de San Juan vuelve a encender la escena

    Con una grilla integrada por La Bestia Rock, El Ruido y Después de Viejos, el ciclo reafirma su compromiso con la música local.

    El rock de San Juan latirá en una nueva edición de Tocada Infernal.&nbsp;&nbsp;

    El rock de San Juan latirá en una nueva edición de Tocada Infernal.  

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La escena del rock independiente sanjuanino vivirá una nueva noche especial con la llegada de una nueva edición del ciclo Tocada Infernal. Será el 7 de agosto en Mamadera, reuniendo a tres reconocidas bandas locales: La Bestia Rock, El Ruido y Después de Viejos.

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    Nacido por iniciativa de Paula Tejada y Claudia Tello, y con la producción general de Charly Flores, Tocada Infernal busca desde sus orígenes generar espacios de expresión para los artistas de la provincia.

    A lo largo de sus distintas entregas, el proyecto hizo pie en "el trabajo colectivo, la perseverancia y el compromiso", como "herramientas fundamentales para potenciar la producción cultural independiente y consolidar un circuito sólido en San Juan".

    La cita en Mamadera

    Tocada Infernal

    • Día: Jueves 7 de agosto

    • Apertura de puertas: 23:00 h

    • Lugar: Mamadera

    • Entrada: $8.000, en venta en Terraza 4.20 y Arte Infernal Tour SJ (Caseros 970 N, Concepción)

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