Tocada Infernal: el rock independiente de San Juan vuelve a encender la escena

La escena del rock independiente sanjuanino vivirá una nueva noche especial con la llegada de una nueva edición del ciclo Tocada Infernal. Será el 7 de agosto en Mamadera, reuniendo a tres reconocidas bandas locales: La Bestia Rock, El Ruido y Después de Viejos.
Nacido por iniciativa de Paula Tejada y Claudia Tello, y con la producción general de Charly Flores, Tocada Infernal busca desde sus orígenes generar espacios de expresión para los artistas de la provincia.
A lo largo de sus distintas entregas, el proyecto hizo pie en "el trabajo colectivo, la perseverancia y el compromiso", como "herramientas fundamentales para potenciar la producción cultural independiente y consolidar un circuito sólido en San Juan".