Gran noticia para los amantes la danza: el Teatro Colón transmite gratis "Principio de éxtasis"

El domingo 20 de septiembre, el Teatro Colón emitirá , en directo y gratis para todo el país, la última presentación de Principio de éxtasis. Se trata de una obra de danza contemporánea inspirada en El Aleph, de Jorge Luis Borges, e incluye una banda sonora original de Gustavo Santaolalla junto a la narración de Ricardo Darín.

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Esta producción comisionada por el propio coliseo porteño toma como eje central a El Aleph, el célebre cuento de Borges, integrando asimismo pasajes poéticos como Ausencia. Bajo la dirección artística de Julio Bocca en el Ballet Estable y la propuesta coreográfica del español Goyo Montero , la obra explora sus obsesiones más recurrentes: el laberinto, los ciclos interminables y las rutas que se bifurcan en múltiples realidades.

La obra explora sus obsesiones más recurrentes: el laberinto, los ciclos interminables y las rutas que se bifurcan en múltiples realidades La obra explora sus obsesiones más recurrentes: el laberinto, los ciclos interminables y las rutas que se bifurcan en múltiples realidades

El músico Gustavo Santaolalla no solo compuso la partitura principal, sino que la interpreta en vivo con diversos instrumentos, complementado por el diseño sonoro y aportes musicales del canadiense Owen Belton. A la impactante presencia auditiva se suma la voz en off del actor Ricardo Darín . El trabajo escenográfico pertenece a Eduardo Basualdo, el vestuario a Mariana Tirantte y el diseño de luces a Nicolás Fischtel, acompañados por músicos invitados como Javier Casalla, Noelia Sinkunas y Lautaro Greco.

El elenco de bailarines está integrado por Facundo Luqui, Lola Múgica, Juan Pablo Ledo, Nicolas Da Silva, Jiva Velázquez y José Ángel Borges, junto a la totalidad del cuerpo de baile.

La obra está basada en El Aleph, de Borges (fotos Carlos Villamayor)

La obra se extiende por unos 84 minutos totales, divididos en dos actos: un primer acto de 26 minutos, un intervalo de 20 y un segundo acto de 38 minutos.

Principio del éxtasis

Cómo seguir la transmisión en vivo

La función de cierre, que culmina un exitoso ciclo de diez presentaciones desde su estreno el pasado 10 de septiembre, podrá disfrutarse este domingo 20 de septiembre a partir de las 17:00 horas. Los interesados podrán conectarse de manera totalmente libre y gratuita desde cualquier punto del país.

Para acceder a la transmisión en directo basta con ingresar al sitio web oficial del primer coliseo (www.teatrocolon.org.ar) o a través de sus canales digitales oficiales en YouTube (teatrocolontv), Facebook (TeatroColonOficial) e Instagram (@teatrocolon).

Sitio web oficial: www.teatrocolon.org.ar

YouTube: Canal oficial teatrocolontv (pantalla completa, ideal para Smart TV)

Facebook: @TeatroColonOficial

Instagram: @teatrocolon

A través de estas plataformas, el público también puede acceder a contenidos complementarios como entrevistas, ensayos y material exclusivo de camarines.

La presentación de Julio Bocca, director del Ballet del Teatro Colón