Agenda cultural de San Juan: teatro, música en vivo y ferias para disfrutar este sábado

Este sábado 19, la agenda cultural de San Juan desplegará una atractiva oferta con múltiples opciones teatrales y artísticas. Destaca la comedia absurda “Moliendo a Moliére” por la tarde, para toda la familia; ideal para los amantes de las artes escénicas.

Agenda cultural de San Juan: música, teatro y ferias para disfrutar este domingo

Agenda cultural de San Juan: variadas propuestas artísticas para disfrutar el viernes

Además, el público podrá disfrutar de varios y distintos espectáculos musicales en vivo que abarcan rock, folklore, homenajes y hasta un concierto didáctico en Jáchal, con Room Band .

La jornada se completará con ferias de emprendedores, festivales solidarios con danza y comidas, celebraciones departamentales y exposiciones culturales. Un fin de semana imperdible y lleno de entretenimiento.

ADN Folk Fusión. Desde las 12:30 h en Il Pilonte (Agustín Gómez pasando General Acha)

Peña La Carlota. Con Tierra blanca, El desmonte, Carlota. Desde las 13:00 h en Finca Las Tapiecitas (Albardón) Reservas 2645450398

Grita el Jardín de rock. Encuentro de bandas infantiles Actúan Clara, Altoparlante, Gatas vampiras, Fórmula 9, What!?, Bombas rockeras, Calaveras Negras y Leopardos. Desde las 16:00 h en el Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras) Gratis

Room Band. Concierto didáctico y música de películas. A las 18:00 h en Casa del Bicentenario (Jáchal) Gratis

Ojos Locos. A las 21:00 h en Mamadera Bar (Lateral de Circunvalación 1959 norte, antes de Paula Albarracín de Sarmiento)

Ojos Locos

Piano Bar. Escucha a oscuras del disco de Charly García, en vinilo. También habrá una muestra fotográfica de Federica Suraty. A las 21:00 h en Molleja Studio (9 de Julio 322 este). Entradas $15.000

Loli y Grego. A las 21:30 h en Barhaus (Leandro Alem 225 sur)

La 25/7. A las 22:00 h en El bodegón de Perico (Lat. de Circunvalación a 200 mts. de Ignacio de la Roza). Reservas al 2644774440

Vía 66 Rock. A las 22:00 h en Barcelona: (Av. Libertador San Martín 1438 oeste) Reservas al 2645812630

Lucas Bongiovanni. A las 22:00 h en Rocky Bay (Rivadavia 12 oeste, Capital)

Noche de rock. Tïmo, Vintage Rock. A las 22:00 h en Antonio Gómez e hijos (Av. Mendoza y Laprida, Rawson)

Aldo Zaragoza. A las 22:00 h en Los Faroles (Lateral de Circunvalación 271 oeste)

Sentimiento argentino. A las 22:00 h en Fan Fest (Abraham Tapia y Ruta 40) Contacto 2644703790

Welcome. A las 22:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste). Reservas al 26454811411

Dúo Díaz Herdia. Pascual Recabarren. A las 22:00 h en El Faro de Campo (Calle 5 vieja y Ramón Franco Médano de Oro)

Los hermanos Carmona. A las 22:00 h en Bernardo (Lateral de Circunvalación oeste, antes de Ignacio de la Roza) Reservas: 2645101144

Reino. Tributo a Bon Jovi. A la 22:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club)

Reino

Palo Santto. A las 22:00 h en Tierras Negras (Calle 11 a 300 m al este de RN40, Pocito)

Triunfadores Iracundos. A las 22:30 en Parrilla Elite (Nacional y Alfonso XIII, Médano de Oro) Reservas al 2646167817

Adriana Miranda. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratis

Marzio Full Band. Otario GT. A las 23:00 h en Intruses Style (Patricias Sanjuaninas 1077 sur, Capital)

Festival Vuela Peluca. A las 23:00 h en República del Líbano 3148 oeste. Entrada $5000

Nuevos Iracundos. A las 23:00 h en El Bohemio (Chile 77 este, Concepción) Reservas al 2644652188

Humberto y Arnaldo. A las 23:00 h en Denver (Caucete)

La Costa. A las 23:00 h en Cipriano Lomos (Lat. de Circunvalación 62 sur)

Roman El original. A las 00:00 en Way Club (Lateral de Ruta 40 antes del Makro)

FIESTAS Y FESTIVALES

Aniversario del departamento San Martín. Con Tres para el canto y más artistas. Desde las 16:00 h en Plaza Guayaquil (San Martín)

TEATRO

Moliendo a Molière. Comedia absurda. A las 18:00 h en Sala Principal del Teatro del Bicentenario. Entradas: TuEntrada.com y en boletería del Teatro del Bicentenario.

Moliendo a Molière

Capacidad máxima. A las 22:00 h en Sala Tes (Juan B. Justo 335 sur).

FERIAS

Feria Plaza la joroba. De 16:00 a 20:00, con emprendedores y artesanos. Plaza La joroba (9 de julio y General Acha).

Reloj de arena. Feria de emprendedores. Desde las 18.00 h en Complejo La Superiora

ENCUENTROS

48 h por el Espacio Franklin. Festival solidario con música, danza, teatro, comidas, bingo. Sábado 19 a las 20:00 h en Espacio Franklin Teatro de Arte (Entre Ríos 1116 Sur, Capital)

VISITAS Y EXPOSICIONES

Paseo por la historia del Chalet. Muestra plástica Romper Estructuras, de Isabel Fernández, hasta el 30 de septiembre (de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h). Chalet Cantoni (Av. Libertador 3339 oeste, Rivadavia) Entrada libre y gratuita.

Rastros del decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

Los Secretos de la Casa de Sarmiento. Exposición dedicada a documentos vinculados con la historia de Casa Natal de Sarmiento y la conformación de su patrimonio: un documento de 1911 relacionado con los primeros momentos de la Casa Histórica como espacio de memoria. Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

Teatro del Bicentenario. Visita general: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775

Había una vez… A cargo del colectivo artístico 18 Mundos, inspirado en clásicos libros de cuentos infantiles. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

Antología. Obras de Iván Manrique. En Artify (Av. Córdoba 519 oeste) Gratis. Teléfono 02645166045

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Manzini

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Museo y Bodega Graffigna. Recorrido, degustación de vinos. Jueves, viernes y sábado, a las 11:00, 14:30 y 16:00 h. Experiencias de maridajes, con reserva previa, entre $10.000 y 20.000. Reservas 2645061581 Colón 1342 N.