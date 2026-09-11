    • 11 de septiembre de 2026 - 06:45

    Agenda cultural de San Juan: guía de propuestas para el viernes 11

    Acá podés encontrar información para planificar el comienzo del fin de semana, aprovechando el feriado provincial.

    La Agenda Cultural de San Juan incluye el show de Mateo Sujatovich, con la previa del sanjuanino Juan Simón

    La Agenda Cultural de San Juan incluye el show de Mateo Sujatovich, con la previa del sanjuanino Juan Simón

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    Además de la música en vivo, la noche sanjuanina ofrece imperdibles funciones teatrales como Monólogos Heroicos en Sala Z y la obra Lo Kafka en Sala TeS. Para quienes prefieren las letras, habrá un slam poético y presentaciones de libros, complementados con exposiciones culturales y recorridos en bodegas.

    MÚSICA

    Aldo Zaragoza. A las 18:00 h en Hola Tulum Open Mall (Scalabrini Ortiz y Circunvalación)

    Viernes de Tango y Vino. Tango en vivo con cantante y bailarines. A las 20:30 h en Shell Select (Caucete). Reservas al 2645266855 / 2644811596.

    Tarman y Raza Mundana. A las 21:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste, Capital)

    Leo Jorquera. A las 21:30 h en Bernardo (Lateral de Circunvalación oeste, antes de Ignacio de la Roza)

    La H no murió. Tributo a Hermética. Banda telonera: Huaykil. A las 22:00 h en Sala del Sol (Av. Guillermo Rawson 1302 sur). Entradas: $50.000 en entradaweb y puntos de venta

    La H no murió. 35 años de Ácido Argentino, de Hermética

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    Martín Sagua. A las 22: 00 h en Cipriano Santa Lucía (Yrigoyen y Del Carril)

    Lucas Atencio. A las 22:00 h en Sala de Estar (Catamarca 113 sur)

    Los Parhelios. Folclore. A las 22:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste). Reservas al 26454811411

    Noche de pub. Lucio Flores y Melisa Quiroga. A las 22:00 h en El timbó (Ruta 20 km 7,5, frente al Camping Don Bosco, Santa Lucía)

    Conociendo Rusia presenta Mateo. A las 22:00 h en Teatro Sarmiento (Av. Leandro N. Alem 34 norte). Entradas: desde $40.000 en boletería y Tuentrada.com (más costos por servicios)

    Revival. Tributo a Creedence. A las 22:00 en Vintage Lounge Bar (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste, Rivadavia)

    La Nota. A las 22:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro)

    La Quimera. Parrillada show. A las 22:00 h en Elite Club. Reservas al 2646167817

    Dúo Herencia. A las 22:00 h en Parrilla Las 40 (Ruta 40 e Italia, Albardón) Reservas al 2645442030

    Simplemente Ale y Lucho Sabrosón. A las 22:30 h en El Bodegón de Perico (Lat. de Circunvalación a 200 mts. de Ignacio de la Roza).

    Aire Mansero. Folclore. A las 22:30 h en Tierras Negras (Calle 11 a 300 m al este de RN40, Pocito)

    Aire Mansero

    Aire Mansero

    Oscar Williams. Música, interpretaciones. A las 22:30 h en Iranzo (Caucete)

    Los obreros de la cumbia y Leo Altamirano. A las 23:00 h en Camping Las Moras (Albardón)

    La Costa. A las 23:00 h en Al 700 club (Sargento Cabral 701 oeste)

    Animal Nativo. A las 23:00 h en Brew House (Av. Libertador Gral. San Martín 4874 oeste)

    Iracundos por siempre. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratis

    TEATRO

    Monólogos Heroicos. Con Rodrigo Casavalle. A las 21:00 h en Sala Z (Pedro Echagüe y Santiago del Estero) Entradas en passline

    Lokafka. De Juan Carlos Carta. A las 21:30 h en Sala TeS (Juan B. Justo 335 sur). La obra recorre momentos de la vida del escritor Franz Kafka. Su escritura y sus obsesiones. Todo aquello que presenta en su obra escrita.

    Lokafka

    Lokafka

    Tiritos de comedia. A las 22:00 h en Tuki (Las Heras y 25 de Mayo).

    LITERARAIAS

    Presentación del Libro: "Aquello que Queda en las Cosas". A las 20:30 h en Barhaus.

    Boca de Zorro - Slam Poético. Música y poesía en vivo. A las 21:00 h en Malandrino.

    VISITAS Y EXPOSICIONES

    Rastros del decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

    Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Visitas, de 9:30 a 13:00 h. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

    Los Secretos de la Casa de Sarmiento. Una nueva propuesta dedicada a documentos vinculados con la historia de Casa Natal de Sarmiento y la conformación de su patrimonio: un documento de 1911 relacionado con los primeros momentos de la Casa Histórica como espacio de memoria. Casa Natal de Sarmiento. Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

    Casa Natal de Sarmiento

    Casa Natal de Sarmiento

    Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

    Teatro del Bicentenario. Visita general: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

    Palabrerío Furioso. Hugo Vidal, Hilda Paz, Roberto Santoro. En el marco del Proyecto Grabado 2026 – Museo Franklin Rawson. En Museo Tornambé (Av. Libertador San Martín 1666 oeste) Gratis

    Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

    Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775

    Había una vez… A cargo del colectivo artístico 18 Mundos, inspirado en clásicos libros de cuentos infantiles. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

    Había una vez

    Había una vez

    Antología. Obras de Iván Manrique. En Artify (Av. Córdoba 519 oeste) Gratis. Teléfono 02645166045

    Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

    Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

    Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

    Museo y Bodega Graffigna. Recorrido, degustación de vinos. Jueves, viernes y sábado, a las 11:00, 14:30 y 16:00 h. Experiencias de maridajes, con reserva previa, entre $10.000 y 20.000. Reservas 2645061581 Colón 1342 N.

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