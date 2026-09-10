"Tratamos de reclamar a través de la música lo que no nos gusta", dijo "El Tano" Romano

La obra cumbre del metal argentino volverá a latir con fuerza en la provincia. La música de Hermética resonará en San Juan, el 11 de septiembre, en el marco de los festejos por el 35° aniversario de Ácido Argentino —emblemático disco de 1991— encarado a nivel nacional e internacional por La H no murió.

El proyecto, integrado por los miembros originales Claudio O'Connor y Antonio "El Tano" Romano junto a Karlos Cudrado y Javier Rubio, mantiene encendida la llama de la mítica banda fundada por el recordado Ricardo Iorio.

Antes de repasar en vivo este álbum histórico y de acompañar a Iron Maiden en el Estadio Huracán, en octubre, "El Tano" Romano, legendario guitarrista de Hermética y Malón, habló con DIARIO DE CUYO de esta fecha especial, del poder de un mensaje que sigue vigente y del significado de reencontrarse con varias generaciones.

— Muy bien, la verdad, festejando los 35 años del disco de Hermética “Ácido Argentino, con La H no murió, que es Malón haciendo canciones de Hermética. Ahora nos toca Cuyo, estuvimos por Latinoamérica y tenemos shows en Europa para noviembre. Así que felices de poder seguir disfrutando de esto que amamos y hacemos de toda la vida. Poder viajar y encontrarnos con la gente es como que nos mantiene jóvenes, a pesar de que ya tenemos unos cuantos añitos.

—¿Pesan a la hora de girar, o cargan pilas?

—Es re lindo encontrarte con gente grande como nosotros y a su vez vienen acompañados por un hijo o un sobrino. Son canciones que se grabaron hace 35 años y vemos muchos chicos jóvenes que cantan cada una de las canciones. Y nosotros, felices de poder generar eso a través de la música y de todo el amor que le ponemos a lo que hacemos, que llegue a la gente, que haya muchos chicos que se identifican con nuestra música, que arman sus primeras bandas y tocan nuestras canciones.

—Cada show es como transmitir un legado en vivo y en directo….

—Sí… Nosotros también empezamos porque escuchamos en algún momento bandas como Black Sabbath, Iron Maiden, Judas Priest, que nos llevaron a querer tocar esas canciones. Después tuvimos la suerte de poder tocar con ellos y ahora nos toca a nosotros lograr que los chicos sigan haciendo este estilo al que apostamos desde un principio, cuando no era tan conocido. Después de más de 30 años, vemos que el heavy metal ya tiene un peso importante, que hay muchas bandas y excelentes músicos. Nos sentimos felices de haber aportado nuestro granito de arena en aquel momento y seguir al día de hoy.

— ¿Cómo es revisitar Ácido Argentino, 35 años después?

—Está bueno porque cambiaron muchas cosas. Uno de grande se da cuenta de todas las cosas que cambiaron. Hablo, por ejemplo, del sonido de estas canciones hace 35 años, cuando no se sabía cómo hacer sonar una banda de este estilo. Ni siquiera nosotros teníamos equipamiento ni sabíamos lo que queríamos hacer, porque escuchábamos bandas de afuera y nos gustaban, pero estábamos lejos de eso. Hoy la tecnología avanzó muchísimo, estamos equipados y tenemos un equipo técnico de primer nivel que hace que estas canciones se escuchen con el mejor audio, como nos hubiese gustado que sonaran en aquel momento.

—Las letras, además, fueron escritas en otro contexto histórico...

—Sí, y es lamentable que 35 años después de que Ricardo Iorio escribió estas letras se siga viviendo lo mismo. En aquel momento la idea era documentar lo que vivíamos para que, en un futuro, un pibe viera entre las cosas de sus padres un disco de Hermética y supiera qué pasó. Las canciones eran un grito de reclamo por esas injusticias que se vivían… pero hoy vemos que los veteranos como nosotros siguen pidiendo justicia y los jóvenes se suman, porque se siguen viviendo muchas de las cosas que vivíamos en aquella época… Las letras de Hermética tenían un mensaje y hubiese sido lindo recordar esa época fea que nos tocó vivir, desde otra situación, pero… La verdad que es lamentable

Tano Romano, exintegrante de Hermética

—¿Cuánto de política hay en sus recitales en vivo? Más de una vez se escuchó alguna arenga...

—Estamos del lado de que no queremos que existan injusticias, esté el gobierno que esté. No estamos con un gobierno u otro, nosotros estamos contra las injusticias. Estamos del lado del pueblo, del lado del laburante. Todos queremos estar mejor y sabemos que si el laburante está bien, todos estamos bien. Y tratamos de reclamar a través de la música lo que no nos gusta.

—¿Sienten que las canciones de Hermética son inoxidables?

—Sí, yo creo que sí, musicalmente y por las letras. Es increíble la manera en que Iorio escribía... Ricardo Iorio y Pato Strunz ya no están en este mundo, pero su música sigue adelante y la gente se sigue emocionando. En cada show y en cada una de las canciones los recordamos.

— ¿El tiempo acomoda las cosas, también con Iorio?

— Y sí, uno puede estar peleado o tener bronca, pero cuando sabés que nunca más te vas a poder sentar a charlar y discutir los problemas personales que tenías, te cambia la cabeza. Automáticamente te quedan los lindos recuerdos vividos y las cosas lindas que hicimos juntos… como la música. Amamos hacer esto, lo hacemos de toda la vida y lo vamos a seguir haciendo hasta el último de nuestros días.

—Cierran el 2026 con esta gira, disco en vivo y con Iron Maiden ¿Cómo lo viven?

—Con todo. Tocar con Iron Maiden es algo muy importante. Ya tocamos con Malón, pero ahora será La H no murió. A mí se me viene a la cabeza el Monsters of Rock del 94, cuando Hermética participó con bandas de afuera y fue increíble ver a la gente disfrutar de nuestros temas…

—Potente compartir con una banda que fue su referente cuando arrancaron…

—Fueron una influencia muy importante, sí. La vida nos da esta posibilidad y solo queda agradecimiento.

—¿Quién lo hubiera dicho allá en los 80, no?

—No lo pensás. Uno toca por amor, para diez mil personas o para cien y la pasión es la misma. En aquella época queríamos subir a un escenario. Yo quería que la banda sonara poderosa y lo cumplí; Ricardo quería que sus letras se escucharan en todas partes y lo cumplió; Pato le dio su polenta con la batería y Claudio le dio otra vuelta de rosca a las letras y a la música. Logramos algo que no pensábamos pero que está buenísimo. Hoy nos hace felices que mucha gente disfrute de nuestra música después de tanto tiempo.

La cita con el legado de Hermética

Acido Argentino - 35 Años, con La H no murió

Banda invitada: Huaykil